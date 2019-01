Trump grozi z blokado dela vlade, če ne dobi denarja za zid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v televizijskem nagovoru skušal prepričati Američane, da je na južni meji vse večja humanitarna kriza in kriza nacionalne varnosti, demokrata Nancy Pelosi in Chuck Schumer pa sta takoj za njim Američanom povedala, da Trump ustvarja umetno krizo, ker želi denar za zid na meji.

Trump je dejal, da vsi Američani trpijo zaradi nenadzorovanega nezakonitega priseljevanja, mamil in kriminalnih dejanj nezakonitih priseljencev. Pri teme je naštel primere grozljivih umorov, ki so jih izvršili nezakoniti priseljenci. Pred tem je sicer dejal, da si želi ustaviti humanitarno krizo in trpljenje žensk ter otrok, ki se podajajo na nevarno pot v ZDA.

Kljub nekaterim ugibanjem ni razglasil izrednih razmer, ampak je napovedal nov sestanek z voditelji kongresa v Beli hiši okrog financiranja varnosti na meji ter dejal, da se bo financiranje vladnih agencij obnovilo takoj, ko bodo demokrati plačali 5,7 milijarde dolarjev za zid na meji z Mehiko, ki bo na njihovo željo železen.

"Ne bomo zapravljali za neučinkovit zid"

Foto: Reuters Demokrati nimajo nobene želje po nobenem zidu na južni meji železnem, betonskem ali lesenem in tudi Trumpu ne nameravajo dati denarja zanj. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in vodja senatnih demokratov Chuck Schumer sta zahtevala in tudi dobila priložnost za odgovor predsedniku v neposrednem prenosu televizijskih mrež takoj za njegovim govorom.

Opozorila sta, da je Trump 22. decembra prekinil financiranje lastne vlade, ker ni dobil denarja za zid in poudarila, da so vsi za mejno varnost s to razliko, da demokrati ne nameravajo zapravljati davkoplačevalskega denarja za neučinkovit zid. "Simbol Amerike mora biti Kip svobode, ne pa zid," je dejal Schumer, ki je skupaj s Pelosijevo spomnil, da je Trump trdil, da bo za zid plačala Mehika.

Trumpu očitajo umetno ustvarjanje krize

Pelosijeva in Schumer sta zavrnila Trumpove trditve o krizi na južni meji in ga pozvala naj neha širiti strah z umetnim ustvarjanjem krize in neha imeti Američane za talca ter obnovi financiranje vlade, nakar se lahko naprej pogajajo o varnosti na meji.

Trump namerava danes obiskati južno mejo, še prej pa naj bi se spet pogajali v Beli hiši. Vendar pa sodeč po izjavah ene in druge strani rešitvi niso nič bližje kot so ji bili pred televizijskima nagovoroma.