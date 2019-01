Trump posreduje med Srbijo in Kosovom

Ameriški predsednik Donald Trump si prizadeva za mirovni sporazum med Prištino in Beogradom, ki ga bosta v Beli hiši podpisala predsednika Hashim Thaci in Aleksandar Vučić, je poročala ameriška televizija Fox News, ki ima dobre zveze s Trumpovo administracijo. Trump naj bi obema stranema pokazal jasno pot naprej.

"Trump želi, da dosežeta obojestransko sprejemljivo rešitev in dokler se bosta oba strinjala, jo bo podprl tudi Trump," je poročala televizija, ki se sklicuje na vir blizu predsednika. Gre za scenarij, ki si ga seveda že desetletja želi tudi EU, pod katere pokroviteljstvom potekajo pogajanja med obema državama.

Podpis sporazuma v Beli hiši dovolj velika vzpodbuda?

Razlika je v tem, da Bela hiša, kot kaže, meni, da bi bil podpis sporazuma v Ovalni pisarni Bele hiše s Trumpom ob strani za Vučića in Thacija dovolj velika vzpodbuda, da uredita stoletja stare prepire. Ti so leta 1998 izbruhnili v vojno, med katero je z zračnimi napadi sodelovala zveza Nato, ki je srbske sile pregnala s Kosova.

Trump je obema voditeljema pred kratkim poslal osebno pismo s pozivom, naj pospešita pogajanja, kar sta oba objavila na internetu. Trump opozarja, da je sedaj izjemna priložnost za celovit mirovni sporazum, ki se kmalu ne bo spet pojavila.

"Ponudba Bele hiše kot prizorišča podpisa sporazuma je seveda velik korenček in če bi administracija z njim dosegla resničen mir med Srbijo in Kosovo, vključno s srbskim priznanjem Kosova, bi bil to res bistven korak naprej," je izjavil ameriški veleposlanik pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi Daniel Baer.