Kongresnica nad Trumpa: Šli bomo tja in ga odstavili #video

"Nikoli ne smete dovoliti, da vam kdo odvzame kulturo, korenine, to kar ste. Nikoli. Če se držite tega, vas imajo ljudje radi in boste zmagali. Ko vas sin pogleda in reče - mama, glej, zmagala si, nasilneži ne zmagajo - sem mu rekla, otrok, ne zmagajo, ker bomo šli tja in bomo odstavili zafu**nca (motherfucker, ang.)," je dejala Tlaibova, ena od prvih dveh muslimank, ki sta bili izvoljeni na lanskoletnih vmesnih volitvah v kongres. Ob napovedi prizadevanj demokratov za impeachment (obtožbo, op. p.) je požela navdušenje prisotnih na zabavi.

Po treh letih zmerjanj političnih nasprotnikov in kritikov s strani Donalda Trumpa so bili predsednikovi podporniki nad besedami kongresnice ogorčeni.

Here is video of freshman Rep. Rashida Tlaib of Michigan who, when speaking about President Trump, told her supporters "we're gonna go in and impeach the motherf--ker." pic.twitter.com/wO9AMKsBdN — Washington Examiner (@dcexaminer) January 4, 2019

"To dokazuje, da demokrati nimajo rešitev za Ameriko"

"To dokazuje, da demokrati nimajo rešitev za Ameriko. Poglejte, tega predsednika ne boste odstavili, ko pa je imel dve najuspešnejši leti vladanja od vseh predsednikov v sodobni zgodovini. Edini razlog, da se spravljajo nanj, je to, da ga ne morejo premagati na volitvah," je za televizijo Fox News izjavila tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders.

"Poglejte to sveže izvoljeno kongresnico in njene besede sinu na zborovanju, za katero je menila, da je zasebno. Osredotočajo se le na napade na predsednika, medtem ko mi skušamo premakniti Ameriko naprej," pa je za isti medij izjavil vodja republikancev v predstavniškem domu kongresa Kevin McCarthy iz Kalifornije.

Trump združuje in deli

Foto: Getty Images Nasprotniki predsednika ZDA so doslej za Trumpa redno uporabljali takšne in podobne izraze, saj mu je v zadnjih treh letih od začetka predsedniške kampanje naprej z izjavami in kasneje s političnimi ukrepi uspelo pri delu Američanov vzbuditi neverjeten občutek zvestobe in podpore, pri delu Američanov pa občutek izjemnega sovraštva. Razlika je le v tem, da so bili demokrati zadnja leta v Washingtonu daleč od oblasti, vpliva in s tem pozornosti medijev.

"Vedno bom govorila resnico o oblasti. Ne gre le za Donalda Trumpa. Gre za vse nas. Moramo se dvigniti proti tej ustavni krizi," je potem po kritikah danes tvitnila Američanka palestinskega izvora.

Nova predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je sicer opozorila, da je še prezgodaj govoriti o impeachmentu, vendar pa mora priznati, da obstaja legitimno ogorčenje javnosti zaradi Trumpa. Izraz Tlaibove ji ni všeč, vendar pa je dejala, da se ne namerava ubadati s cenzuro govora. "Sicer pa, če bi šlo za moškega, razburjenja sploh ne bi bilo," je menila Pelosijeva za MSNBC.

Kongresnico Cortez izžvižgali

Medijski žarometi še vedno svetijo tudi v novo kongresnico iz New Yorka Alexandrio Ocasio Cortez, po novem znano s kratico AOC. 29-letnica velja za novo ikono liberalizma v ZDA zaradi svoje politike in videza, ki spravlja konservativce ob pamet. V četrtek so jo izžvižgali, ko je javno oddala svoj glas Pelosijevi za položaj predsednice predstavniškega doma.

"Za Pelosijevo je glasovalo več kot 200 članov, vendar so republikanci žvižgali le meni. Ne me sovražiti, fantje, ker niste jaz," je tvitnila in njen tvit se je hitro razširil. AOC se bode tudi z bolj konservativnimi demokrati, kot je nekdanja senatorka iz Missourija Claire McCaskill, ki jo je označila za "svetlo in bleščečo novo zadevo", ki odvrača pozornost.

Njeni nasprotniki so v četrtek objavili tudi star video posnetek njenega plesa s sošolci bostonske univerze v poskusu, da jo prikažejo kot neprimerno za kongres. A objava posnetka je imela potem bolj ali manj nasproten učinek. "Če ima kdo tak kritičen posnetek o meni, prosim, kar na dan z njim," se je glasila večina komentarjev na objavo posnetka plesa simpatične študentke.