Trump dobil konkurenco, v tekmo vstopa njegov največji kritik

Will Hurd je bil pred vstopom v politiko agent ameriške obveščevalne agencije Cia na področju boja proti terorizmu. Foto: Guliverimage

Nekdanji teksaški zvezni kongresnik Will Hurd je danes sporočil, da se bo potegoval za predsedniško nominacijo republikanske stranke za volitve leta 2024. Hurd je oster kritik nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki kljub številnim pravosodnim težavam in škandalom ostaja vodilni republikanski predsedniški kandidat.

45-letni Will Hurd je maja dejal, da bi bila tekma med Donaldom Trumpom in trenutnim predsednikom Joejem Bidnom, ki se poteguje za nov mandat, "povratni dvoboj iz pekla". Danes je na ameriški televiziji CBS napovedal, da lahko zmaga in postane republikanski predsedniški kandidat. "Prvič, Donalda Trumpa se ne smeš bati. Preveč kandidatov v tej tekmi se boji Donalda Trumpa. Vendar pa moramo predstaviti tudi drugačno vizijo," je dejal.

Hurd je v videoposnetku, v katerem je napovedal svojo kandidaturo, kot glavni temi svoje kampanje navedel nezakonito priseljevanje in inflacijo.

"Naši sovražniki kujejo zarote, ustvarjajo kaos in ogrožajo ameriške sanje. K nam prihajajo nezakoniti priseljenci in mamila. Inflacija še vedno ni pod nadzorom. V naših mestih naraščata kriminal in brezdomstvo," je dejal Hurd, ki je bil pred vstopom v politiko agent ameriške obveščevalne agencije Cia na področju boja proti terorizmu.

"Predsednik Biden ne more rešiti teh težav. Če pa bomo za kandidata spet imenovali brezpravnega, sebičnega in propadlega politika, kot je Donald Trump, ki nam je zapravil predstavniški dom, senat in Belo hišo, bo Biden znova zmagal," je dejal Hurd.

Skupina republikanskih predsedniških kandidatov je sicer za zdaj z redkimi izjemami zelo zadržana pri kritikah na račun Trumpa, saj je volilna baza republikancev večinoma na njegovi strani. Bivšega predsednika kritizirata le nekdanji guverner New Jerseyja Chris Christie in nekdanji guverner Arkansasa Asa Hutchinson.