Trump: Agenti so vdrli v moj dom

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek popoldne po krajevnem času iz New Yorka sporočil, da je FBI "vdrl" v njegov dom na Floridi in da so agenti vdrli v sef. Kot je povedal v izjavi, je posestvo Mar-a-Lago v Palm Beachu "zasedla velika skupina agentov FBI". Preiskava, ki jo opravljajo, naj bi bila povezana s Trumpovim ravnanjem z uradnimi dokumenti.

V času ponedeljkove racije na njegovem posestvu je bil Trump po poročanju CBS News v stolpnici Trump Tower v New Yorku. Stopnjevanje nadzora organov pregona nad Trumpom se dogaja v času, ko naj bi se Trump pripravljal na morebitno tretjo predsedniško kandidaturo leta 2024, poroča BBC.

"To so temačni časi za naš narod. Gre za zlorabo tožilskih pooblastil in pravosodnega sistema za napad radikalno levih demokratov, ki si obupno prizadevajo, da ne bi kandidiral za predsednika leta 2024," je zapisal Trump in dodal, da je sodeloval z ustreznimi vladnimi agencijami, zato nenapovedana racija na njegovem domu naj ne bi bila potrebna.

Trump: Gre za napačno ravnanje tožilstva

Trump je še dejal, da gre za napačno ravnanje tožilstva in "uporabo orožja pravosodnega sistema", da bi mu s tem preprečili ponovno kandidaturo za Belo hišo.

"Takšen napad se lahko zgodi le v razpadlih državah tretjega sveta," je dejal Trump in dodal: "Na žalost je Amerika postala ena od teh držav, ki je tako skorumpirana, kot še ni bila."

Za številne medije novica dneva

FBI sicer preiskave uradno ni potrdil, vendar pa je bila to za številne ameriške medije v ponedeljek novica dneva, ki je bila hkrati pričakovana in presenetljiva.

Pričakovana je zato, ker se že dlje časa ugiba, da pravosodno ministrstvo ZDA Trumpa preiskuje tudi zaradi napada njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja lani in zaradi poskusov spreminjanja izida predsedniških volitev.

Presenetljiva pa zato, ker se to doslej nekdanjemu predsedniku ZDA še ni zgodilo in ameriški analitiki so bili v dvomih, ali si bo pravosodno ministrstvo drznilo ustvariti takšen presedan - predvsem zaradi tega, ker bi lahko prihodnje republikanske vlade podobno postopale z nekdanjimi demokratskimi predsedniki.

V New Yorku dve preiskavi Trumpovih poslovnih praks

Nekateri mediji v ZDA sicer poročajo, da je preiskava posledica tega, da naj bi Trump iz Bele hiše odnesel s seboj zaupne dokumente. Nacionalni arhivi so februarja sporočili, da so na njegovem posestvu odkrili 15 škatel z dokumenti iz Bele hiše.

Washington Post je poročal, da je šlo za številne zaupne dokumente, ki jih je odnesel s seboj po porazu na volitvah. Sicer ni jasno, ali se je nekdanji predsednik sploh zavedal, da je odnesel stvari, ki jih ne bi smel. Nacionalni arhivi so takrat zaprosili pravosodno ministrstvo, naj sproži preiskavo.

Pravosodni minister Merrick Garland medtem še ni pojasnil, ali Trumpa preiskujejo v zvezi s 6. januarjem, vendar pa ga zaradi poskusa spreminjanja izida predsedniških volitev zagotovo preiskujejo v zvezni državi Georgii. Tam je od republikanskih državnih uradnikov zahteval, naj mu najdejo manjkajoče glasove za zmago.

V New Yorku prav tako potekata dve preiskavi Trumpovih poslovnih praks. Civilno preiskavo vodi pravosodno ministrstvo ZDA, kazensko pa tožilstvo na Manhattnu.

Trump od januarja lani namiguje, da se bo ponovno potegoval za položaj predsednika ZDA, vendar pa kandidature doslej uradno ni razglasil. Nekateri analitiki menijo, da bo to storil v primeru, da bo to edini način, da se izogne kazenskim preiskavam.