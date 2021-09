Trudeaujevi liberalci naj bi osvojili največ sedežev v parlamentu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadske televizije so v ponedeljek zvečer še pred uradnimi rezultati predčasnih parlamentarnih volitev napovedale, da je liberalna stranka premierja Justina Trudeauja dobila največ poslanskih sedežev. Vendar pa najverjetneje spet ne bo mogla sama sestaviti vlade.

49-letni Justin Trudeau je avgusta razpisal predčasne volitve, ker je računal, da si bo liberalna stranka zaradi uspešnega boja proti pandemiji covida-19 povečala število parlamentarnih sedežev. Predvolilne ankete niso obetale tega in nekatere so celo napovedovale zmago konservativne stranke, ki jo vodi Erin O'Toole.

Glavna predvolilna tema je bil koronavirus, pri čemer Trudeau zagovarja obvezno cepljenje Kanadčanov za potovanja in druge namene, O'Toole pa cepljenje sicer osebno zagovarja, vendar nasprotuje, da bi bilo obvezno.

Večina Kanadčanov je cepljenih in večina med njimi zagovarja, da se cepijo tudi drugi. Trudeau je volivce prepričeval, da bi bila predaja vlade v roke konservativcev v času, ko koronavirus še ni poražen, napaka.

Konservativci pa so jih prepričevali, da gre Trudeauju le za osebne ambicije in oblast, zaradi česar je potem razpisal predčasne volitve na sredini svojega drugega mandata. Vendar pa je bil kot kaže argument koronavirusa močnejši.

Zvezna provinca Alberta, ki jo vodijo konservativci, se sooča z rastjo okužb in bolnišnicam že primanjkuje postelj za paciente. Premier Alberte Jason Kenny se je opravičil za razmere in potem, ko je že odpravil skoraj vse ukrepe proti koronavirusu, sedaj podpira obvezno delo od doma in cepljenje.

Pred volitvami so imeli Trudeaujevi liberalci 155 parlamentarnih sedežev, konservativci 119, Bloc Quebecois 32, Novi demokrati pa 24 sedežev. Zelena stranka je imela le dva, neodvisnih poslance pa je bilo pet. Za večinsko vlado je treba osvojiti najmanj 170 sedežev.