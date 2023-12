Tragedija po poroki. V čelnem trčenju umrle štiri osebe.

V Črni Gori se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri so v čelnem trčenju avtomobilov umrle štiri osebe, med tem ko so snemali poročni sprevod.

Nesreča se je zgodila v kraju Brezojevica pri izvozu Plav, ko sta čelno trčili dve vozili.

"Trupli dveh oseb, moškega in ženske, so po nesreči prepeljali v Urgentni center. Poskušali so jih oživljati, a je bilo vse zaman," so sporočili iz Kliničnega centra Berane, poroča Blic.

Priče navajajo, da je snemalec RTV Glas Plava snemal poročni sprevod, pri tem pa čelno trčil v drug avto in takoj umrl. Med žrtvami so še zakonski par iz Plav in mladenič, prav tako iz Plav.

Pred tragedijo so bili svatje na poroki v Rožajah, ki jo je snemal umrli snemalec. Neka priča je še povedala, da sta avtomobila po grozljivem poku poletela v zrak.