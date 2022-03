Tožilstvo: Pridržanje Borisova ni povezano s preiskavo evropskega javnega tožilstva

Z bolgarskega ministrstva za notranje zadeve so v četrtek ob informaciji o pridržanju Borisova sporočili, da poteka operacija v povezavi s preiskavami evropskega javnega tožilstva (EPPO). To informacijo je danes ministrstvo umaknilo s svoje spletne strani.

Borisova so v četrtek zvečer pridržali za 24 ur. Pridržali so tudi nekdanjega finančnega ministra Vladislava Goranova in nekdanjo svetovalko za medije Sevdalino Arnaudovo, ne pa tudi vodjo parlamentarnega proračunskega odbora Mendo Stojanovo, kot so sprva sporočili.

Po navedbah tožilstva in ministrstva za notranje zadeve je priča v preiskavi proti nekdanjemu premierju zaradi domnevnega izsiljevanja aktualni bolgarski premier Kiril Petkov. Finančni minister Assen Vasilev je aretacijo Borisova pripisal namigom bolgarskega igralniškega magnata, ki živi v izgnanstvu v Dubaju, proti kateremu so v Bolgariji vložili 18 obtožb.

Borisov je bil deset let na čelu vlade in je še vedno vodja najmočnejše opozicijske konservativne stranke GERB. Poslanci te stranke in številni podporniki so se danes zbrali na protestih pred sedežem vlade in parlamenta ter zahtevali njegovo izpustitev in izvedbo novih volitev.

Četrtkove aretacije so sicer časovno sovpadle z dvodnevnim obiskom evropske glavne tožilke Laure Kövesi v Sofiji, kjer se je v sredo in četrtek srečala s predstavniki vlade in sodstva. Kövesijeva je pohvalila odločnost nove bolgarske vlade in njeno prepričljivo vizijo boja proti korupciji