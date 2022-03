V Bolgariji zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pridržali Borisova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojko Borisov je bil s kratko prekinitvijo bolgarski premier med letoma 2009 in 2021.

Bojko Borisov je bil s kratko prekinitvijo bolgarski premier med letoma 2009 in 2021. Foto: Reuters

Bolgarski pristojni organi so danes zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pridržali nekdanjega bolgarskega premierja Bojka Borisova in več članov njegove stranke. Policijska akcija je potekala v okviru preiskave, ki jo je sprožil urad evropskega javnega tožilstva (EPPO).

Poleg Bojka Borisova so danes pridržali tudi nekdanjega finančnega ministra Vladislava Goranova, nekdanjo predsednico odbora za proračun v bolgarskem parlamentu Mendo Stojanovo ter nekdanjo šefico vladnega urada za informiranje Sevdalino Arnaudovo.

Preiskave in zasegi se nadaljujejo na številnih naslovih po vsej državi. "Poteka velika operacija v povezavi s 120 preiskavami evropskega javnega tožilstva v Bolgariji," so sporočili z bolgarskega notranjega ministrstva.

Na ministrstvu niso navedli podrobnosti, je pa bolgarska televizija BNT poročala, da gre za "zlorabo pomoči EU".

"Nihče ni nad zakonom," se je na aretacije že odzval premier Kiril Petkov.

Današnja operacija je sledila obisku evropske glavne tožilke Laure Kövesi, ki se je danes in v sredo v Sofiji srečala s predstavniki vlade in sodstva. Kövesijeva je pohvalila odločnost nove bolgarske vlade in njeno prepričljivo vizijo boja proti korupciji.

"Zdaj je čas, da se ustrezni bolgarski organi združijo z nami, tudi pri posebej občutljivih primerih. Zato obstajamo, zato smo tukaj," je dejala.

Dodala je, da so Bolgari njeni pisarni poslali rekordno število prijav o sumih kriminalnih dejanj.

Borisov je bil s kratko prekinitvijo bolgarski premier med letoma 2009 in 2021. Njegova konservativna stranka GERB je članica politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu.