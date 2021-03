Tožilstvo na sojenju zaradi umora Floyda nadaljuje z zaslišanji prič #video

Povedala je, da je poskus aretacije Georgea Floyda spremljala v živo preko varnostne kamere in kar je videla, jo je tako zelo razburilo, da je takoj poklicala nadrejenega in mu povedala, da to ni prav. Opazila je, da je Chauvin več minut s kolenom pritiskal na vrat Floyda, poroča STA.

Chauvin ignoriral opozorila

Njeno izjavo so za zdaj le zavrteli za porotnike, skupaj s posnetkom dogajanja ene od prič. V živo pa je že pričal nekdanji rokoborec in mojster borilnih veščin Donald Williams, ki je povedal, da je policist s kolenom na vratu ležečega Floyda večkrat podrsal, da poveča pritisk in mu prekine dovod krvi. Williams je Chauvina na glas opozoril, da to kar dela, ni prav, vendar ga je ta ignoriral.

Ignoriral je tudi drugo pričo, gasilko iz Minneapolisa, ki je hotela preveriti srčni utrip Floyda, ko je ta po skoraj desetih minutah pritiska s kolenom na vratu obmiroval. Chauvin ji je zagrozil s solzivcem. Williams je povedal, da je Floyd vse težje dihal in govoril, dokler ni povsem obmiroval.

Tožilci Minnesote so lani uvodoma med vlaganjem obtožnic proti Chauvinu in še trem policistom, ki so prvoobtoženemu dajali potuho, govorili, da je davljenje s kolenom potekalo osem minut in 46 sekund, na začetku procesa pa so to malce prilagodili na devet minut in 29 sekund. Ostalim trem policistom bodo sodili avgusta.

Umrl med poskusom aretacije

Floyd je umrl med poskusom aretacije maja lani v Minneapolisu, videoposnetek njegove smrti pa je sredi pandemije koronavirusa sprožil silovite proteste proti policijskemu nasilju in simbolom rasizma v ZDA. Odvetnik Eric Nelson je v uvodnem nagovoru poroti dejal, da je Chauvin delal le to, kar so ga učili in urili več kot 19 let policijske kariere. Prišel je na pomoč trem kolegom, ki so skušali spraviti Floyda v policijski avtomobil, potem ko so ga zasačili pri poskusu razpečevanja ponarejenega bankovca za 20 dolarjev. Floyd naj bi se jim upiral in obvladal ga je šele Chauvin.

Nelson je prav tako trdil, da je Floyd umrl zaradi amfetaminov in mamil, zaradi visokega krvnega pritiska in bolezni srca ter adrenalina. Na posnetku naj ne bi kazal nobenih znamenj dušenja. Obdukcija je potrdila, da je Floyd umrl zaradi zastoja srca in pljuč ter policijskega prijema in pritiskanja na vrat. Zaradi tega je Chauvin obtožen nenamernega in nenaklepnega umora ter uboja. Za uboj mu grozi do deset let zapora, za nenamerni umor do 40 let zapora in za nenaklepni umor do 25 let zapora.

Sojenje bo trajalo mesec dni, sodno poslopje v središču Minneapolisa pa je dodatno zavarovano zaradi protestov. V pripravljenosti je tudi nacionalna garda. Odvetnik družine ubitega Floyda Ben Crump je dejal, da bo sojenje pokazalo, ali je Amerika pripravljena izpolniti to, kar je zapisano v deklaraciji o neodvisnosti, namreč da so vsi ljudje enakopravni pred zakonom. Crump meni, da porota ne bi smela imeti težkega dela, piše STA.