Tovorna ladja zadela in zrušila most: umrli dve osebi, več jih pogrešajo #video

Osrednja državna kitajska televizija (CCTV) je delila posnetek prazne kontejnerske ladje, ki se je zagozdila med dvema stebroma na mostu Lixinsha, pri čemer se je po trku ladje z mostom zrušil tudi del dvopasovne ceste na mostu.

Dve osebi sta po trčenju ladje v most čez Biserno reko v bližini mesta Guangdžov umrli. Po trčenju se je zrušil tudi del mostu, vozila pa so padla v vodo, poroča CCTV. Enega člana posadke so rešili, še tri pa pogrešajo.

Skupaj so z mostu padla štiri vozila in električni motor. Dve vozili, med katerimi je bil tudi avtobus, sta zgrmeli v vodo, tri druga vozila pa so končala na ladijski palubi, poroča CCTV. V avtobusu je bil samo voznik, ki je preživel, vendar ni bil dosegljiv za komentar. Mestne oblasti so na kraj dogodka poslale reševalno osebje, vključno s šestimi potapljači in reševalnimi plovili, poroča CCTV.