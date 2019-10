Torra pozval k takojšnji ustavitvi nasilja na protestih v Kataloniji

Katalonski predsednik Quim Torra je v sredo pozno zvečer pozval k takojšnji ustavitvi nasilja, potem ko so se protesti proti obsodbi devetih nekdanjih katalonskih politikov in aktivistov na dolgoletne zaporne kazni ponekod znova sprevrgli v nasilje in spopade s policijo.

"Obsojamo nasilje... To se mora takoj ustaviti," je dejal Torra in opozoril, da nasilje škodi ugledu gibanja za neodvisnost Katalonije.

V Kataloniji so protesti v sredo potekali tretji dan zapored, ponekod pa so se protestniki znova spopadli s policijo. Poškodovanih je bilo najmanj 40 ljudi. V Barceloni so protestniki zažigali avtomobile in postavljali barikade, policija pa je sporočila, da so na policiste prvič metali tudi molotovke.

"Pozivam k umiritvi in treznosti. Vedno smo in bomo obsojali nasilje. To se mora končati takoj. Ni razlogov za zažiganje avtomobilov in druge akcije vandalizma," je dejal Quim Torra. "Ne smemo dopustiti, da provokatorji, ki so se infiltrirali med protestnike, škodijo podobi gibanja, v katerem sodelujejo milijoni Kataloncev," je dodal.

K obsodbi nasilja je Torro neposredno pozval tudi španski premier Pedro Sanchez, potem ko so katalonsko prestolnico preplavili zamaskirani protestniki, ki so se spopadli s policijo.

Protesti so se začeli po ponedeljkovi odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. V Barceloni bodo v petek z zborovanjem in splošno stavko zahtevali osvoboditev obsojenih.