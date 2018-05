To je sedem (nevarnih) izzivov, ki so zaznamovali družbena omrežja #video

V preteklih letih smo bili priča kar nekaj neumnim in malo manj neumnim izzivom in trendom, ki so se pojavili in širili po spletu kot požar. Od tistih bolj nevarnih, kot je izziv s kondomom, do dobrodelnih, kot je polivanje z vrčem ledene vode, ki so se mu pridružili tudi nekateri zvezdniki. Zbrali smo sedem takšnih, ki so do zdaj najbolj zaznamovali spletno sfero.

1. Izziv s kondomom

Leta 2015 se je na družbenih omrežjih pojavil izziv s kondomom. Nekdo je kondom napolnil z vodo, nato pa ga spustil na glavo drugega. Izziv je bil uspešen, če je napolnjeni kondom zaobjel glavo in na njej ostal, dokler ga niso preluknjali. Pri tem so se porajala vprašanja o varnosti, saj so imeli nekateri s preluknjanjem težave in so se zato skoraj zadušili.

2. Ustnice kot Kylie Jenner

Medijska osebnost Kylie Jenner je v javnosti veliko pozornosti pritegnila s svojimi polnimi ustnicami. S tem je postavila lepotni standard, ki so mu sledila številna dekleta. Malo za šalo in malo zares se je nato leta 2015 razvil izziv, v katerem so posamezniki svoje ustnice prisesali na kozarec ali steklenico in izsesali zrak. Tako so jim ustnice zatekle in bile podobne njenim. To početje pa ni popolnoma nedolžno, saj se lahko zgodi, da ustnica poči in na njej ostane modrica, ali pa ustnica celo pretirano zateče.

3. Izziv z vedrom ledene vode

Ljudje so se z vedrom ledene vode začeli polivati v okviru dobrodelne akcije poleti 2014. Z njo so namreč želeli opozoriti na amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), zato se je imenoval tudi ALS-izziv. Poleg polivanja naj bi ljudje donirali tudi nekaj denarja, večina pa jih je ostala le pri prvem delu. Akciji so se postopoma pridružili tudi nekateri zvezdniki, kot so Taylor Swift, Justin Bieber, Selena Gomez in Ashton Kutcher.

Izzivu oziroma dobrodelni akciji so se pridružili tudi nekateri znani in manj znani slovenski obrazi, kot so naša najboljša smučarka Tina Maze, pevka Nina Pušlar, triatlonec Matej Markovič, mariborski župan Andrej Fištravec, športnica Alenka Košir in drugi.

4. Žlica cimeta

Čeprav ima nedolžno ime, je ta izziv eden od nevarnejših, a najbolj priljubljenih. Pojavil se je že leta 2001, ponovno pa se je razcvetel v začetku leta 2014. V izzivu mora posameznik pojesti žlico cimeta v 60 sekundah, ne da bi spil kakršnokoli tekočino. Ker je cimet v obliki prahu, se ta prilepi na stene v ustih in grlo, zato posameznika sili na bruhanje, povzroči kašljanje in kihanje ter oteži dihanje.

5. Sol in led

Še eden od izredno neumnih izzivov je mešanje soli in ledu na koži. Posameznik je, najpogosteje na roko, natresel nekaj soli, nato pa nanjo položil led. Ta kombinacija lahko zaradi kemijske reakcije doseže temperaturo -18 stopinj Celzija in povzroči žgočo bolečino, zmagovalec pa je tisti, ki jo prenese najdlje. Rezultat početja so lahko resne ozebline in dolgotrajno obarvanje kože.

6. Čili izziv

Pri tem izzivu gre preprosto za to, da poskušaš prežvečiti in pogoltniti cel čili habanero. Ta je zelo visoko na lestvici Scoville, ki je merilo za pikantnost čilijev, in spada v kategorijo zelo pekočih. Čeprav po svetu potekajo celo tekmovanja, kjer tekmovalci jedo še bolj pikantne čilije od habanerota, se s tem ni igrati. Mnogi poročajo o hudih bolečinah v trebuhu, bruhanju, mrtvenju rok, tresenju in hiperventilaciji. Telo zaradi močne pikantnosti namreč zazna dejanske opekline in se temu primerno tudi odzove.

7. Pri miru kot izložbena lutka

Eden od razmeroma nenevarnih in zelo inovativnih izzivov, ki se je pojavil konec leta 2016, pa je ta, pri katerem morajo vsi sodelujoči pri miru stati v določenem položaju, medtem ko se snemalec sprehaja med njimi. Tako široko zastavljeno pravilo izziva daje sodelujočim veliko svobode pri izvedbi, saj se lahko postavijo v raznovrstne zabavne položaje in situacije.

Izziv se je prenesel tudi na hišne ljubljenčke, ki so mirno držo ohranjali nekoliko težje kot njihovi lastniki. Ravno zaradi tega pa so tovrstni posnetki še bolj zabavni.