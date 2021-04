Težave s helikopterjem na Marsu, NASA preložila polet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za danes načrtovani polet so morali prestaviti, pred sredo z njim ne bodo vnovič poskusili. Foto: NASA/JPL-Caltech

Nasa je preložila prvi polet helikopterja Ingenuity na Marsu. Za preložitev prvega nadzorovanega motornega poleta na drugem planetu so se odločili zaradi tehničnih težav.

Težave so se pojavile v petek ob preizkusu delovanja rotorjev helikopterja v fazi prehoda iz pripravljalne v letalno fazo, so sporočili iz Nase. Zato so se odločili, da za danes predvidenega prvega poleta ne izpeljejo.

Sicer je helikopter v dobrem stanju in je že poslal podatke na Zemljo. Te podatke zdaj preučujejo, da bodo lahko ugotovili problem ter se odločili, kdaj ga bodo znova poskusili zagnati.

Kako naj bi potekal prvi polet?

Helikopter, ki tehta približno 1,8 kilograma, se bo najprej preizkusno dvignil na tri metre, kjer bo ostal približno 30 sekund, nato pa bo znova pristal na površju rdečega planeta. Med poletom bo Ingenuity, ki nima znanstvenih instrumentov, fotografiral v visoki ločljivosti. V prihodnjih 30 dneh bo predvidoma opravil še več poletov.

Helikopter Ingenuity oziroma Iznajdljivost se je od roverja Perseverance oziroma Vztrajnost ločil prejšnjo soboto. Po prvi uspešno prestani noči na površju Marsa se je pokazalo, da ima helikopter ustrezno izolacijo, ustrezne grelce in dovolj energije v svoji bateriji, da lahko preživi mrzlo noč. Na Marsu namreč lahko temperatura pade tudi do minus 90 stopinj Celzija.

V naslednjih dneh so preizkušali propelerje in motorje, rover pa je naredil tudi selfie skupaj s helikopterjem.

Helikopter je Naso stal 85 milijonov ameriških dolarjev (71,5 milijona evrov). Namenjen je predvsem preizkusu koncepta, ki bi lahko močno spremenil raziskovanje vesolja. Zračna plovila bi lahko v prihodnje raziskovala precej hitreje kot roverji, pri čemer bi lažje raziskovala tudi bolj neravne terene.