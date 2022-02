Tesla bo odpoklicala več kot 50 tisoč vozil

Funkcija za popolno samostojno vožnjo, ki je trenutno sicer še v fazi beta, je vozilom omogočila vožnjo mimo znaka stop, ne da bi se popolnoma ustavili, kar lahko poveča tveganje za nastanek nesreče, izhaja iz pisma ameriške Nacionalne uprave za varnost v cestnem prometu (NHTSA).

Tesla je oktobra 2020 v različico beta programske opreme vključila programiranje, ki bi avtomobilu omogočilo vožnjo skozi znak stop, če hitrost ne presega devet kilometrov na uro in ni prisotnega drugega premikajočega se vozila, kolesa ali pešca, poroča AFP.

Vendar so se pri Tesli po dveh sestankih s predstavniki NHTSA 20. januarja odločili, da bodo ta program onemogočili, 27. januarja pa je regulatorje obvestila o odpoklicu. Iz Tesle so ob tem sicer sporočili, da nimajo podatkov o kakšni nesreči, ki bi jo povzročili omenjeni zavorni mehanizmi.

Podjetje bo odpoklicalo avtomobile modela 3, izdelane med letoma 2017 in 2022, avtomobile modela S in X, izdelane med letoma 2016 in 2022, ter avtomobile modela Y, izdelane med letoma 2020 in 2022.

Tesla bo posodobitev programske opreme v vozila poslala na daljavo in brez stroškov za lastnike vozil, še navaja AFP.

Zaradi težav s kamero decembra odpoklicali skoraj pol milijona vozil

Pred tem je bil Tesla decembra primoran odpoklicati skoraj pol milijona vozil zaradi težav s kamero za vzvratno vožnjo in prtljažniki.

Tesla se je sicer znašla v preiskavi nadzornega organa NHTSA, ki zaradi varnostnih vprašanj preiskuje njihov sistem samodejne vožnje. Družba je tudi po vladni preiskavi privolila v spremembo programske opreme, po kateri vozniki na sistemu v vozilu ne morejo igrati videoiger, ko se avtomobil premika, poroča AFP.