Teroristični napadi zahtevali manj življenj, na Zahodu porast skrajno desnega terorizma

V Severni Ameriki, Zahodni Evropi in Oceaniji je število smrtnih žrtev skrajno desnega terorizma od leta 2014 naraslo za 250 odstotkov in lani zahtevalo 89 življenj, kaže indeks globalnega terorizma, ki ga objavlja avstralski Inštitut za ekonomijo in mir (IEP), poroča STA.

Glavno gonilo terorizma ostajajo konflikti

Kaže tudi, da je bilo lani v svetu smrtnih žrtev terorizma 13.826, kar je 15 odstotkov manj kot leta 2018 in pomeni nadaljnji letni padec žrtev terorizma po vrhuncu v letu 2014. Inštitut izpostavlja, da glavno gonilo terorizma ostajajo konflikti, saj je lani kar 96 odstotkov vseh žrtev terorizma umrlo v državah, kjer so konflikti, navaja STA.

Največji upad v Afganistanu in Nigeriji

Največji upad smrtnih žrtev terorizma se je lani zgodil v Afganistanu in Nigeriji, a sta hkrati to edini državi, kjer je zahteval več kot tisoč življenj. Kljub upadu globalnega terorizma ostaja terorizem pomembna in resna grožnja v več državah. Razmere se še posebej slabšajo v Burkina Fasu, Šrilanki, Mozambiku, Maliju in Nigru. Drugo leto zapored je terorizem imel največji vpliv v Južni Aziji.

Opažajo nastanek novih terorističnih groženj in porast skrajne desnice na Zahodu

Izvršni direktor IEP Steve Killelea je opozoril, da opažajo nastanek novih terorističnih groženj, ter pri tem izpostavil porast skrajne desnice na Zahodu in poslabšanje razmer v Sahelu, kjer so dejavne džihadistične skupine, povezane z Islamsko državo in Al Kaido, poroča STA.

Najmočnejši so talibani, Islamska država izgublja moč

Lani so bili talibani še vedno najbolj "smrtonosna teroristična skupina na svetu", medtem ko se je moč džihadistične skupine Islamska država še naprej zmanjševala. Lani je bila prvič od nastanka odgovorna za manj kot tisoč smrti. Njene podružnice ostajajo dejavne v Podsaharski Afriki, poroča STA.

Indeks kaže realno težnjo zmanjšanja terorističnih dejanj. Število njegovih žrtev se je lani zmanjšalo v 103 državah, kar je največ od začetka objave indeksa pred osmimi leti. V 63 državah se je lani zgodil vsaj en teroristični napad, kar je najmanj po letu 2013, vendar terorizem ostaja resna in pomembna grožnja v številnih državah.

Na inštitutu še poudarjajo, da podatki kažejo, da je letos od izbruha pandemije covid-19 upadlo število terorističnih incidentov in smrtnih žrtev, bodo pa zdravstvene razmere verjetno postale nov izziv v boju proti terorizmu. Velik upad gospodarstva bo namreč verjetno povečal politično nestabilnost in nasilje, ocenjujejo, še piše STA.