Teksaški policist ubil 28-letnico s strelom skozi okno

Policisti v teksaškem Fort Worthu so v ponedeljek aretirali kolega Aarona Deana, ki je v soboto zgodaj zjutraj s strelom skozi okno njenega stanovanja ubil 28-letno Atatiano Jefferson. Policista so obtožili umora, FBI pa sestavlja primer tudi za obtožnico kršenja državljanskih pravic.

Aaron Dean se je s partnerjem odzval na klic soseda, ki je prijavil, da so vrata hiše, kjer je živela Jeffersonova, odprta. Policista sta šla na dvorišče okrog hiše, Dean je začel kričati na žensko, naj dvigne roke, in takoj ustrelil. Jeffersonova je imela ob sebi osemletnega nečaka.

Gre še za en primer v ZDA, ko je storilec beli policist, žrtev pa je temnopolta

Aaron Dean Foto: Reuters Policija je v prvem odzivu poskušala obtožiti umorjeno, da je ogrožala policistovo življenje, ker so v stanovanju po incidentu našli pištolo. Policijski šef Fort Wortha Edwin Kraus se je sicer opravičil za to izjavo in dejal, da ni jasno, ali je imela ubita ženska v rokah pištolo, kar pa ne igra nobene vloge.

Kraus je dejal, da mu ni jasno, kako se je incident lahko zgodil. Kot je dejal, imajo njegovi policisti jasna navodila, naj ne streljajo na nikogar v hišo ali stanovanje, razen če nekdo ni pred tem streljal nanje.

Županja Fort Wortha Bets Price je dejala, da bo povabila na razpravo panel priznanih strokovnjakov iz ZDA, da pregledajo politiko delovanja njenih policistov.

Do umora je prišlo kmalu zatem, ko je bila v sosednjem Dallasu obsojena za umor bela policistka Amber Guyger, ki je ubila temnopoltega Bothama Jeana v njegovem stanovanju, potem ko je stanovanje zamenjala za svoje. Obsojena je bila na deset let zapora.