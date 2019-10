V streljanju v cerkvi v ZDA več ranjenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V majhnem mestu Pelham v ameriški zvezni državi New Hampshire je danes moški med pogrebom streljal v binkoštni cerkvi in pri tem ranil več ljudi. Policija ga je že pridržala. Motiv in natančno število poškodovanih še ni znano.