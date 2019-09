Tekmeci Bidnu očitali, da je prestar za predsednika

Tokrat je bila prvič na odru skupaj vodilna trojica kandidatov. Ta je uvodni del soočenja začela z razpravo o tem, kako vsem Američanom zagotoviti dostopno zdravstveno zavarovanje. V ofenzivo je tokrat stopil najprej Joe Biden, ki je načrt Bernieja Sandersa in Elizabeth Warren za ukinitev zasebnega zdravstva označil za predrag.

Biden je poudaril, da bo nadgradil reformo nekdanjega predsednika Baracka Obame in porabil manj kot 800 milijard dolarjev, načrt nasprotnikov pa naj bi stal več kot 30 tisoč milijard dolarjev. Tako Sanders kot Warrenova sta vztrajala, da Američani že zdaj preveč plačujejo za zdravstvo zaradi dobičkov farmacevtske in zavarovalniške industrije, splošno zdravstveno varstvo pa jim bo stroške na koncu znižalo ne glede na morebitne višje premije, o čemer sicer nista hotela naravnost govoriti.

Biden označil Sandersa za socialista

Biden je Sandersa označil za socialista, kar na veliko poudarjajo republikanci. Ti s to oznako barvajo celotno druščino demokratskih kandidatov, ki se potegujejo za to, da bodo novembra leta 2020 dobili priložnost za zmago proti aktualnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Demokratski predsedniški kandidati se potegujejo za to, da bodo novembra leta 2020 dobili priložnost za zmago proti aktualnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Foto: Reuters

Sanders je Bidnu vrnil z besedami, da je podprl vojno v Iraku leta 2003, sam pa ni nikoli verjel predsedniku Georgeu Bushu mlajšemu in podpredsedniku Dicku Cheneyju, kar naj bi mu Biden celo priznal. Senatorka iz Kalifornije Kamala Harris si Bidna tokrat ni privoščila kot na prvem soočenju, zato pa je vskočil nekdanji minister za stanovanja Julian Castro, ki ga je napadel, da se ne spomni, kaj je rekel pred dvema minutama.

Biden je dejal, da bo njegova zdravstvena reforma omogočila vsem brez zdravstvenega zavarovanja, da kupijo zavarovanje po veljavnem sistemu zavarovanja starejših medicare, nato se je popravil in dodal, da bodo vsi brez zavarovanja samodejno zavarovani v tem sistemu. Castro je poudaril, da njegov načrt predvideva samodejno zavarovanje po tem sistemu, ne pa kot Bidnov načrt, po katerem bodo morali Američani za to plačati.

Tekmeci kritični do Bidnove starosti

Biden ga je poskušal popraviti, Castro pa je namignil na Bidnovo starost in njegove jezikovne spodrsljaje, ki jih bo Trump zanesljivo izkoristil, če se bosta kdaj soočila. Nekateri demokrati so bili ogorčeni nad Castrom, drugi pa v njegovih izjavah ne vidijo težav in opozarjajo, da s Trumpom ne bo milosti in da morajo biti vsi kandidati pripravljeni na nizke udarce.

Senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je skozi soočenje igrala vlogo mirovne posrednice. Podobno kot Kamala Harris je Trumpa označila za lažnivca. Foto: Reuters

Župan mesta v Indiani Pete Buttigieg je po Castrovem napadu pripomnil, da ljudje zaradi tega ne marajo politikov. Castro mu je odvrnil, da je predsedniška kampanja pač takšna. Castro si je Bidna privoščil še kasneje, ko so govorili o priseljevanju in je nekdanji ameriški podpredsednik dobil vprašanje o tem, zakaj je Obamova administracija iz ZDA izgnala tri milijone ljudi oziroma največ ljudi od vseh svojih predhodnic.

Biden se je poskušal izmuzniti, da sam pač ni bil predsednik, Castro pa ga je opozoril, da vedno poudarja sodelovanje z Obamo, ko gre za kaj dobrega, ko gre za pomanjkljivosti, pa se izgovarja, da ni imel glavne besede.

Klobucharjeva igrala vlogo mirovne posrednice

V uvodnem delu je največ navdušenja požel poslovnež Andrew Yang, ki je dejal, da bo v nasprotju s politiki, ki jemljejo denar od volivcev, desetim družinam v ZDA eno leto plačeval mesečno rento v višini tisoč dolarjev. Vsi drugi so v uvodnem delu poudarjali, da jih druži več kot deli in da je najpomembneje poskrbeti, da bo imel Trump le en štiriletni mandat.

Senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je skozi soočenje igrala vlogo mirovne posrednice. Podobno kot Harrisova je Trumpa označila za lažnivca. Harrisova je kasneje ob debati okrog nasilja s strelnim orožjem dejala, da Trump sicer ni izstrelil nabojev ob nedavnem napadu na priseljence v El Pasu, vendar pa je z zapisi na Twitterju proti priseljencem storilcem priskrbel strelivo.

Naslednje televizijsko soočenje bo oktobra v Ohiu, nanj pa se je uspelo uvrstiti več kot desetim kandidatom. Soočenje bo morda zato spet potekalo v dveh večerih. Trump tokratnega soočenja ni spremljal prek Twitterja, iz njegovega tabora pa je prišlo sporočilo, da soočenje ni prineslo nič novega in da bo Trump brez težav premagal vsakega od demokratov, ki so bili na odru.