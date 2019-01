Talibani v Afganistanu ugrabili najmanj 15 vladnih uslužbencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Varnostne sile so že začele iskanje ugrabljenih, vendar njihova prizadevanja doslej še niso obrodila sadov.

Varnostne sile so že začele iskanje ugrabljenih, vendar njihova prizadevanja doslej še niso obrodila sadov. Foto: Reuters

Talibani so danes v provinci Farah na zahodu Afganistana ugrabili najmanj 15 vladnih uslužbencev. Nekaj ur pred tem pa so pripadniki afganistanskih obveščevalnih enot v nočni operaciji iz talibanskega zapora v provinci Helmand na jugu države osvobodili najmanj 12 civilistov, so danes potrdile lokalne oblasti.