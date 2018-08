Talibani na severu Afganistana zajeli tri avtobuse z okoli 100 potniki

Talibani so danes na severu Afganistana zajeli tri avtobuse z okoli 100 potniki. Danes bi sicer moralo začeti veljati trimesečno premirje med afganistanskimi oblastmi in talibani, pri čemer je afganistanski predsednik Ašraf Gani postavil pogoj, da ga spoštujejo tudi slednji.

Avtobusi s približno sto potniki so bili na poti iz mesta Takhar na severu države proti prestolnici Kabul, ko so jih ustavili talibani in jih odpeljali v bližnjo vas, je povedal Hajatula Amiri, guverner okrožja Kan Abad, kjer je prišlo do zajetja talcev.

Po navedbah regionalnih oblasti so talibani skušali izločiti afganistanske javne uslužbence, ki so se pred muslimanskim praznikom kurban bajram vračali domov. Na območje so že poslali vojsko, da bo preiskala okoliščine dogodka, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Afganistanski predsednik je v nedeljo razglasil trimesečno premirje s talibani, a pod pogojem, da ti storijo enako. Premirje naj bi veljalo od danes do 21. novembra. Talibani še niso sporočili, ali ga bodo spoštovali.

Gani je premirje napovedal po nedavni ofenzivi talibanov na mesto Gazni, v kateri naj bi bilo ubitih najmanj sto afganistanskih vojakov, med 20 in 30 civilistov in okoli 250 talibanov.