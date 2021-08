Talibani bodo Američanom in Afganistancem omogočali odhod tudi po 31. avgustu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Talibani bodo Američanom in ogroženim Afganistancem odhod iz Afganistana dovolili tudi po 31. avgustu, je danes sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Da bodo Afganistancem z veljavnimi dokumenti dovolili odhod tudi po roku za umik ameriških enot, so že pred tem sporočile nemške oblasti in talibani.