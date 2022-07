Predsednik ima vneto grlo in je še vedno hripav, ima izcedek iz nosu, kašlja in ima bolečine v mišicah, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil O'Connor. Predsednikov pulz, krvni tlak in temperatura so normalni, nasičenost krvi s kisikom pa je še vedno odlična, je dodal.

Verjetno okužen z omikronom BA 5

Biden, ki je sicer proti covidu-19 cepljen z dvema poživitvenima odmerkoma, bo še naprej jemal protivirusno zdravilo paxlovid.

O'Connor je še sporočil, da je Biden glede na analizo verjetno okužen s podrazličico omikron BA.5, ki trenutno botruje 75 do 80 odstotkom vseh okužb v ZDA.

"Počutim se veliko bolje, kot se zdim"

Bela hiša je v četrtek sporočila, da je 79-letni Biden okužen z novim koronavirusom, vendar še naprej v izolaciji opravlja svoje uradne naloge. Biden je v petek na virtualnem srečanju s svojo gospodarsko ekipo, ki se mu je pridružil iz svoje rezidence v Beli hiši, govoril s hripavim glasom. "Počutim se veliko bolje, kot se zdim," je dejal.