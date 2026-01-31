Tajvan je v četrtek dosegel pomemben mejnik pri modernizaciji svojih oboroženih sil, saj je uspešno opravil prvi podvodni preizkus svoje prve doma razvite podmornice z imenom Narval (Narwhal). Projekt predstavlja ključen del prizadevanj Tajvana za krepitev odvračalne moči proti Kitajski in zaščito strateško pomembnih pomorskih poti v primeru morebitnega konflikta, piše Reuters.

Podmornica je opravila t. i. plitev podvodni navigacijski preizkus v bližini južnega pristanišča Kaohsiung, kjer je bila septembra 2023 tudi slovesno splovljena v prisotnosti takratne predsednice Tsai Ing-wen.

Program domače gradnje podmornic je za Tajvan izjemnega strateškega pomena. Otok, ki ga Kitajska obravnava kot del svojega ozemlja, se v zadnjih letih sooča z naraščajočim vojaškim pritiskom Pekinga, ki skoraj vsakodnevno izvaja vojaške vaje v njegovi bližini.

Sodelovali so z več državami

Pri razvoju podmornic je Tajvan sodeloval z več državami, med drugim z Združenimi državami Amerike in Veliko Britanijo, kar predstavlja pomemben preboj za diplomatsko izolirano državo. Gradnjo vodi podjetje CSBC Corp, ki načrtuje skupno osem podmornic.

Čeprav bi moral Narval tajvanski mornarici predati že leta 2024, je projekt doživel več zamud. Pri CSBC so kot razlog navedli zapleteno mednarodno okolje in pritisk Kitajske.

Tajvan upa, da bo do leta 2027 v uporabo uvedel vsaj dve doma razviti podmornici, poznejše modele pa bi lahko opremili tudi z raketnim orožjem. Prva podmornica, vredna približno 1,58 milijarde ameriških dolarjev, bo uporabljala bojni sistem podjetja Lockheed Martin in ameriške težke torpede Mark 48.

Svojo varnost bodo še krepili

Tajvanske oborožene sile so bistveno manjše od kitajskih, ki razpolagajo s tremi letalonosilkami, podmornicami z balističnimi raketami ter razvijajo sodobna prikrita bojna letala. Zato Tajvan stavi na t. i. asimetrično vojskovanje, pri katerem uporablja bolj mobilne in prilagodljive sisteme, kot so podmornice, brezpilotniki in raketni sistemi na tovornjakih.

Tajvanski predsednik Lai Ching-te je novembra lani napovedal dodatnih 40 milijard dolarjev vlaganj v obrambo, kar kaže na odločenost države, da okrepi svojo varnost ob vse bolj napetih odnosih s Kitajsko.