Tajfun na Filipinih terjal več kot 140 mrtvih

V divjanju tajfuna Rai na Filipinih je umrlo najmanj 142 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Okoli 480.000 ljudi pa je moralo poiskati pomoč zaradi divjanja najmočnejšega tajfuna letos. Oblasti zaenkrat v obsežni reševalni akciji dostavljajo predvsem vodo in hrano na najbolj prizadete otoke.

Opustošenje je veliko, zlasti na jugu in v osrednjem delu arhipelaga. Obilne padavine in dvig morja so poskrbeli za poplave v več vaseh, močan veter pa je odkrival strehe, rušil drevesa in podiral električne drogove. Obsežna območja so brez elektrike in brez telekomunikacijskih povezav.

Med najhuje prizadetimi območji je priljubljena turistična destinacija Bohol, kjer so doslej našteli 72 smrtnih žrtev divjanja tajfuna. Skupaj pa so po vsej državi doslej našteli najmanj 142 mrtvih. Ta številka se bo najverjetneje še povečala, opozarjajo oblasti.

Večina žrtev je umrla zaradi padajočega drevja ali ruševin stavb. Nekateri pa so tudi utonili v poplavah, so še pojasnile tamkajšnje oblasti.

Strehe s hiš je trgalo kot papir

Rai je kot super tajfun Filipine dosegel v četrtek. Središče tajfuna je najprej doseglo priljubljeni turistični otok Siargao, nato pa svojo pot nadaljevalo proti zahodu. Veter, ki je dosegal hitrost do 195 kilometrov na uro, je za seboj pustil popolno opustošenje. Strehe je s hiš trgalo kot papir, so povedali tamkajšnji prebivalci.

Na opustošenih območjih zdaj najbolj primanjkuje pitne vode. Na območjih, kjer razdeljujejo pomoč, so se že nabrale dolge vrste ljudi. Ponekod pa prebivalci kar jemljejo zaloge iz trgovin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tajfun Rai je sicer v soboto zapustil Filipine in se zdaj pomika naprej proti zahodu, proti Južnokitajskemu morju. S tem se nekoliko izboljšujejo vremenski pogoji za reševalce, ki že hitijo z dostavo na prizadeta območja. Prav tako tja hitijo medicinske ekipe.

Filipine sicer na leto prizadene okoli 20 tajfunov, nekaj tudi zelo močnih, kakršen je bil tokratni super tajfun Rai oz. Odette, kot so ga poimenovali sami. Območje je sicer leta 2013 podobno opustošil tudi tajfun Haiyan, ki je tedaj zahteval več kot 6300 življenj in velja za enega najbolj smrtonosnih tropskih viharjev v zgodovini.