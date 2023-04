Ta mesec slovensko gospodarstvo slabše razpoloženo

Negativen vpliv na razpoloženje v gospodarstvu sta imela po pojasnilih statističnega urada, ki izvaja raziskavo, kazalnika zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih. Več zaupanja so izmerili v gradbeništvu in trgovini na drobno.

Negativen vpliv na razpoloženje v gospodarstvu sta imela po pojasnilih statističnega urada, ki izvaja raziskavo, kazalnika zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih. Več zaupanja so izmerili v gradbeništvu in trgovini na drobno. Foto: Getty Images

Razpoloženje v gospodarstvu se od začetka leta slabša. To se je nadaljevalo tudi aprila, ko je vrednost kazalnika gospodarske klime dosegla minus 2,5 odstotne točke in bila za eno odstotno točko nižja kot mesec prej. V medletni primerjavi je bila nižja za 6,9 odstotne točke. Slabše razpoloženi so predvsem delodajalci v industriji.

Negativen vpliv sta imela po pojasnilih statističnega urada, ki izvaja raziskavo, kazalnika zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih. Vrednost prvega je bila v mesečni primerjavi nižja za 1,3 odstotne točke, v drugem pa se je znižala za 0,8 odstotne točke.

Pred še večjim upadom so kazalnik obvarovali pozitivni trendi v trgovini na drobno (0,6 odstotka), med potrošniki (0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu, kjer je zaupanje naraslo za 0,1 odstotne točke.

Tudi na letni ravni se je vrednost kazalnika gospodarske klime znižala, in sicer za 6,9 odstotne točke. Na upad je vplivalo vseh pet kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, med potrošniki, v trgovini na drobno, v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu.

Raziskava poslovnih tendenc statičnega urada kaže, da se je v predelovalnih dejavnostih vrednost kazalnika zaupanja znižala v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji. Na mesečni ravni je bila nižja za tri odstotne točke, medletno za 13 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za devet odstotnih točk.

Pomanjkanje delovne sile pesti večino dejavnosti

Več kot tretjina podjetij, natančneje 38 odstotkov, je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev, delež teh je medletno višji za štiri odstotne točke. Sledijo negotove gospodarske razmere in nezadostno tuje povpraševanje.

Od začetka leta je nekoliko narasla izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti (84,3-odstotna), a sta upadla ustreznost proizvodnih zmogljivosti in obseg novih naročil.

Več kot 40 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih je poročalo, da so vlagali več kot leto prej, predvsem v zemljišče, gradnjo in infrastrukturo, manj pa v stroje in opremo. Za letos 34 odstotkov podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja, 18 odstotkov pa, da bodo nižja. Letos bodo, v primerjavi s prejšnjim letom, podjetja predvidoma manj investirala.

Višje je zaupanje v trgovini na drobno. Po treh mesecih upadanja se je kazalnik zaupanja izboljšal za 12 odstotnih točk. V primerjavi s prejšnjim aprilom je bil za deset odstotnih točk nižji, od dolgoletnega povprečja pa za sedem odstotnih točk višji. V največji meri pa so jih pestili konkurenca v sektorju, visoki stroški dela in nezadostno povpraševanje.

Izboljšanje kazalnika zaupanja so zabeležili tudi v gradbeništvu, na kar so najbolj vplivala skupna naročila. Kot omejitve pa so v podjetjih v največji meri navajali pomanjkanje usposobljenih delavcev, visoke stroške materialov in visoke stroške dela.

V storitvenih dejavnostih manj zaupanja

Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni znižal za tri odstotne točke, na letni pa za eno odstotno točko. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bil za sedem odstotnih točk višji. Ne prav spodbudna sta se izkazala pričakovano povpraševanje in povpraševanje, med omejevalnimi dejavniki pa sta najpogosteje zabeležena pomanjkanje delovne sile in nezadostno povpraševanje. Poslovanje brez omejitev je navedlo 31 odstotkov, kar je sedem odstotnih točk več kot v lanskem aprilu.

Predvidoma manj bo letos tudi investicij v storitvenih dejavnostih. Le slaba tretjina podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja kot lani.

Se bo izboljšanje razpoloženja nemškega gospodarstva preneslo tudi k nam?



Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je aprila še šestič zapored izboljšalo, ugotavlja münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. Potem ko se je vrednost kazalnika gospodarske klime marca ustavila pri 93,2 točke, je aprila porasla na 93,6 točke. Aprilsko rast indeksa inštitut pripisuje predvsem pričakovanjem podjetij.