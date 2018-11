Švicarji podprli mednarodno zakonodajo, subvencije za kravje rogove pa ne

Švicarji so na današnjih referendumih zavrnili pobudo za subvencioniranje kmetov, ki bi ohranili rogove krav, propadla pa so tudi prizadevanja desnih populistov, ki so želeli domačo zakonodajo postaviti nad mednarodno. So pa podprli zakonska dopolnila, ki bodo zavarovalnicam omogočila večji nadzor nad domnevnimi poskusi goljufije.