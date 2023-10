Svet EU z dogovorom o novih pravilih čiščenja odplak

Medtem ko se je veljavna direktiva v zadnjih treh desetletjih izkazala za zelo učinkovito pri zmanjševanju onesnaževanja vode in izboljšanju čiščenja izpustov odpadne vode, je namen nove direktive posodobitev in razširitev področja njene uporabe ter uskladitev s cilji evropskega zelenega dogovora, so po zasedanju okoljskih ministrov EU sporočili v Bruslju.

Španska ministrica za ekološki prehod in demografske izzive Teresa Ribera Rodriguez je na zasedanju poudarila: "Danes smo dosegli pomemben dogovor za izboljšanje že tako učinkovitega zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v EU. Vodi nas korak bližje k cilju ničelnega onesnaževanja, ki smo si ga zastavili za Evropo."

Zaščita okolja in zdravja

Nova direktiva bo po njenih besedah dodatno pomagala zaščititi okolje in zdravje državljanov. Kot piše v sporočilu za javnost, besedilo Sveta EU vzpostavlja ravnovesje med ohranjanjem glavne ambicije predlagane revizije, to je izboljšanje zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode, ter zagotavljanjem prožnosti za države članice pri izvajanju direktive. Hkrati pa zagotavlja visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja, so dodali.

Da bi naslovili onesnaževanje iz majhnih strnjenih naselij, je Svet EU razširil področje uporabe direktive na vsa strnjena naselja s 1.250 populacijskimi enotami in več. Zdaj je ta meja določena pri najmanj dva tisoč populacijskih enotah.

Ob tem so okoljski ministri rok za izpolnjevanje te obveznosti prestavili iz leta 2030 na leto 2035, pri čemer so se strinjali z nekaterimi odstopanji za manjša strnjena naselja in tiste države članice, ki so nazadnje vstopile v EU. Državam, ki so se Uniji pridružile po letu 2004 ali 2006, bi se na primer lahko roki za uskladitev podaljšali za osem oziroma 12 let, so menili.