Študija: Tveganje za okužbo s koronavirusom na letalu ob nošenju mask zelo majhno

Raziskovalci so merili obseg okuženih aerosolov, ki jih je oddala lutka, s katero so simulirali osebo s koronavirusom, ki diha normalno. Najbolj izpostavljene potnike, tj. tiste tik pred, za ali ob lutki, so v študiji predstavljali senzorji, piše STA.

Stopnja prenosa virusa med 12-urnim poletom ni omembe vredna

V okoli 300 testiranjih, ki so jih izvedli v osmih zaporednih dneh avgusta med letom in na tleh na letalih za dolge proge boeing 767 in 777, so ugotovili, da prezračevalni sistem 99,7 odstotka okuženih delcev izloči iz zraka, preden pridejo do najbližjih sopotnikov. Ob razširitvi na 40 sedežev, ki so najbližje okuženi osebi, pa ta delež naraste na 99,99 odstotka, je še pokazala študija, ki jo je ameriška vojska izvedla v sodelovanju z letalsko družbo United Airlines.

Poveljstvo ameriške vojske za transport je na podlagi študije sklenilo, da stopnja prenosa virusa med 12-urnim poletom ni omembe vredna. V študiji so sicer proučevali širjenje okužb, če je okužena ena oseba in če vsi ves čas nosijo zaščitne maske. Poleg tega niso ugotavljali, kaj se zgodi, če se okužena oseba premika po letalu.

"Čeprav imajo preizkusi določene omejitve, so rezultati spodbudni," je dejal Joe Pope iz poveljstva ameriške vojske za transport. "Izračuni za letali 777 in 767 kažejo, da bi bilo za to, da bi posameznik vdihnil količino okuženih delcev, domnevno potrebno za okužbo, potrebnih 54 ur letenja," je pojasnil, še navaja STA.