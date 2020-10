Oglas, ki razburja: Sredinec vsem, ki ste brez maske

V Berlinu so se odločili, da se bodo namesto prijaznega in diplomatskega prepričevanja ljudi, naj spoštujejo zaščitne ukrepe, tega lotili neposredno. Mestni senat je v sodelovanju z berlinskim turističnim zavodom pripravil kampanjo z oglasom, ki nedvomno ni ostal neopažen.

"Sredinec vsem, ki ste brez maske. Mi spoštujemo koronapravila," piše ob fotografiji starejše ženske z zaščitno masko in dvignjenim sredincem na roki.

Foto: Visit Berlin

V berlinskem turističnem zavodu so pojasnili, da so želeli s kampanjo predvsem poudariti, da z nošenjem zaščitnih mask pred okužbo ščitimo starejše in druge rizične skupine. In če sporočilo ni sporno, je mnoge zmotil način, na katerega ga kampanja predstavlja.

Mnoge je oglas užalil

Med njimi je tudi član mestnega senata Marcel Luthe, ki je za Deutsche Welle povedal, da je na policiji vložil prijavo, saj je oglas po njegovem mnenju sovražen do tistih, ki mask ne morejo nositi, pa naj bodo to otroci ali ljudje z zdravstvenimi težavami.

Foto: Reuters

Besede, kakršne bi izrekel "berlinski gobec"

Da je oglas žaljiv, se veliko ljudi pritožuje tudi na družbenih omrežjih, njegovi avtorji pa so drugačnega mnenja. V mestu, ki je ponosno na svoj Berliner Schnauze, "berlinski gobec" oziroma neposreden in odkrit način pogovora, nima smisla vzvišeno moralizirati, so za Guardian pojasnili na berlinskem turističnem zavodu: "Želeli smo sporočilo, ki pristaja berlinskemu karakterju in obenem poudarja, da je situacija resna - in to nam je uspelo."

Čeprav stojijo za oglasom, pa so se odločili, da ga umaknejo iz medijev, poroča Reuters. A to ne pomeni, da bodo odnehali - kampanjo, ki bo še naprej opozarjala na nujnost zaščitnih ukrepov in ki bo to počela na neposreden, berlinski način, bodo nadaljevali.

