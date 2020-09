Strokovnjake v ZDA skrbi naraščanje okužb s koronavirusom med prazničnim koncem tedna

Američani danes praznujejo praznik dela, zdravstvene strokovnjake pa hudo skrbi, da se bo zaradi tega spet povečalo število okužb in smrti zaradi covid-19. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je v ZDA do nedelje zvečer okužilo 6,27 milijona oseb, umrlo pa jih je 188.900, kar je največ na svetu.

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci in drugi že teden dni opozarjajo Američane, naj se držijo priporočil, kar zadeva maske, socialno distanco in higieno. Fauci vsak dan svari, da je ključno to, da se okužbe zajezijo še pred prihodom hladnejšega vremena ter različnih prehladov in viroz, ker lahko potem pozimi hudo poči, piše STA.

Predsednika ZDA Donalda Trumpa novi koronavirus ne skrbi več, saj je njegova vlada zvezne države že obvestila, naj se pripravijo, da bodo konec oktobra delile cepivo proti koronavirusu. Cepiva seveda še ni in večje ameriške farmacevtske družbe se zavezujejo, da ne bodo popuščale pod političnim pritiskom pred volitvami in ne bodo dale v uporabo nobenega cepiva, ki ne bo dokazano učinkovito in varno.

Strokovnjake skrbi praznični konec tedna

Strokovnjake skrbi podaljšani praznični konec tedna za praznik dela, ko se Američani družijo doma, na zabavah, plažah in drugje. Vsak tak praznični konec tedna oziroma množični dogodki so do zdaj povečali število okuženih. ZDA so povsem zapravile poletje, na začetku katerega je število okužb začelo padati, julija pa naraslo na rekordne vrednosti. Zadnja dva tedna okužbe spet naraščajo v 22 od 50 zveznih držav, piše STA.

Pred tremi tedni so naraščale le na Havajih, v Illinoisu in Južni Dakoti, kar povezujejo s Trumpovim zborovanjem pred goro Rushmore. V Južni Dakoti zdaj primeri spet naraščajo, razlog pa je letno zborovanje ameriških motoristov v Sturgisu, kamor pride več kot 100 tisoč lastnikov jeklenih konjičkov. V Južni Dakoti so v zadnjih dveh tednih našteli 3.700 novih primerov okužb ali 126 odstotkov več kot pred tremi tedni.

Foto: Reuters

V Iowi je bilo v dveh tednih 13.600 novih okužb, v Severni Dakoti pa 3.600. Nacionalne statistike to tako ne prizadene, saj v velikih državah, kot so Kalifornija, Teksas in Florida, število novih okužb pada. New York je, kar zadeva koronavirus, "čist" že od konca junija. V Kaliforniji je število novih okužb v zadnjih dveh tednih padlo za 39 tisoč, v vseh 22 državah, kjer okužbe naraščajo, pa je skupaj novih okužb 37 tisoč, piše STA.

Kljub temu je v ZDA zdaj na dan po 44 tisoč novih okužb in okrog 1.000 smrtnih primerov. Okužbe povečuje odpiranje šol, univerzitetna mesta pa postajajo nova žarišča.

Najhuje šele prihaja

V skladu s pričakovanji pa najhuje šele prihaja ne le glede okužb, ampak tudi socialnega položaja javnih delavcev v mestih. Ker kongres ni potrdil novega svežnja pomoči, morajo zvezne države in mesta, ki po zakonih ne morejo imeti proračunskih primanjkljajev, uvajati varčevale ukrepe. Napovedujejo se odpuščanja v šolah, pri gasilcih, policistih in drugje. Uvajajo se tudi novi davki, na primer za bogate in na cigarete ali legalno marihuano.

Kaliforniji od 15. oktobra grozi avtomatični program krčenja porabe za 11,1 milijarde dolarjev, New York pa je do zdaj s pandemijo izgubil osem milijard dolarjev davčnih prilivov, še piše STA.

Mladi Američani se selijo nazaj k staršem



Raziskava centra Pew medtem ugotavlja, da danes prvič od časov velike depresije v 20. stoletju pri starših spet živi več kot polovica mladih Američanov med 18. in 29. letom starosti. Vzrok je pandemija novega koronavirusa, ki je prizadela gospodarstvo in povzročila zapiranje univerz.