Na Hrvaškem manj novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 117 okužb z novim koronavirusom, testirali so 1.793 oseb. V nedeljo so poročali o 225 novih okužbah, v soboto pa o 311.

Aktivno okuženih je na Hrvaškem trenutno 2.614. 307 bolnikov je v bolnišnicah, od tega 19 na respiratorju. Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 12.081 okužb z novim koronavirusom, naredili pa so 193.153 testov.

Na Trgu bana Jelačića v Zagrebu se je medtem v soboto zbralo več kot deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti ukrepom hrvaške vlade za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Protestniki so na prireditvi z naslovom Festival svobode nosili napise "Covid je laž" in zažigali obrazne maske. Podporo protestnikom so po poročanju hrvaških medijev izrazili tudi nekateri politiki in hrvaški estradniki. Glavni oder je pripadel znanemu pevcu Toniju Cetinskemu, ki so ga v trenutku največje razgretosti slišali vzklikniti: "Cepite si mamo!"