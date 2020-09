V Zagrebu velik shod "antikoroncev", Cetinski vpil: Cepite si mamo! #video

Na trgu Bana Jelačića v Zagrebu se je v soboto zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti ukrepom hrvaške vlade za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Iz množice je bilo mogoče slišati vzklike, da ukrepi kršijo svoboščine ljudi in da "covid ne obstaja". Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je na Facebooku zaradi shoda v Zagrebu medtem izrazil razočaranje.

Na sobotnem protestnem shodu, ki je potekal pod geslom Festival Svobode, se je po poročanju osrednjih hrvaških medijev zbralo več kot deset tisoč nasprotnikov vladnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

"Covid je laž. Vsi nismo covidioti. Dihajmo s polnimi pljuči. Naša znanost je neodvisna znanost. Odstrani masko in ugasni TV," je pisalo na transparentih, s katerimi so se opremili protestniki na trgu Bana Jelačića.

Protest v Zagrebu je potekal v času, ko se Hrvaška sooča z najvišjimi številkami dnevno odkritih okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije. V zadnjih dveh tednih je število potrjenih primerov večkrat močno preseglo 300. Foto: Reuters

Podporo protestnikom so po poročanju hrvaških medijev izrazili tudi nekateri politiki in hrvaški estradniki. Glavni oder je tako pripadel pevcu Toniju Cetinskemu, ki so ga v trenutku največje razgretosti slišali vzklikniti: "Cepite si mamo!"

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v soboto v objavi na družbenem omrežju Facebook medtem izrazil nezadovoljstvo zaradi protesta v Zagrebu.

"Kot demokrat in spoštujem svobodo vsakega človeka, a kot zdravnik in hrvaški minister za zdravje ne morem podpirati neznanstvenega pristopa k soočanju z boleznijo covid-19, ki ga zagovarjajo in promovirajo organizatorji shoda Festival Svobode," je zapisal Beroš.

Dodal je, da verjame, da večina hrvaških državljanov sicer razume, da so vladni ukrepi namenjeni izključno zaščiti ljudi pred okužbo s koronavirusom.

Brez incidenta ni šlo: protestniki nad reševalno vozilo

Hrvaški mediji so poročali tudi o dogodku, ki se je pripetil med protestom. Udeleženci shoda so s plastenkami začeli obmetavati reševalno vozilo, ki se je med njimi prebijalo do ene od protestnic, ki je doživela vročinski udar. Obmetavanju reševalcev se je pridružil celo eden od redarjev, ki so na shodu sicer skrbeli za varnost udeležencev:

