Streljanje v Londonu, življenje sedemletnice ogroženo

V dogodku, ki se je zgodil v severnem Londonu je domnevno neznani storilec streljal iz premikajočega vozila blizu postaje Euston v Londonu na cesti Phoenix Road. Do streljanja naj bi prišlo med pogrebom, ko je storilec streljal na množico. Sedemletnica je v življenjski nevarnosti, še štiri ženske in eno deklico so odpeljali v bolnišnico.

Dogodek se je zgodil okoli 13.30 ure na Phoenix Roadu, tri ženske stare 48, 54 in 41 let so poleg sedemletnice odpeljali v bolnišnico. Kot je sporočila policija, je življenje sedemletne deklice ogroženo.

V bolnišnico so odpeljali še 21-letno žensko in 12-letno deklico, ki pa so jo medtem že odpustili, poroča SkyNews. Kot je dodala policija, je v teku nujna preiskava, ki bo pokazala, zakaj je do streljanja v bližini cerkve, kjer je potekal pogreb sploh prišlo.

Londonski župan Sadiq Khan je dogodek opisal kot "globoko vznemirljiv". "To je zelo boleč dogodek in moje misli so s tistimi, ki so bili poškodovani, in njihovimi družinami," je dodal.