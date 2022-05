Strategija ničelne tolerance do covid-19 ohromila Peking

Na milijone ljudi v Pekingu je moralo danes ostati doma, potem ko so oblasti v nedeljo zaradi naraščajočega števila primerov covid-19 odredile delo od doma in zaprtje vseh nenujnih podjetij. Odločitev prihaja v luči poostrenih omejitev gibanja zaradi novega izbruha epidemije covid-19 na Kitajskem.

V najbolj naseljenem okrožju prestolnice Chaoyang, kjer živi približno 3,5 milijona ljudi, so bile postaje podzemne železnice in pisarne v jutranjih urah povsem prazne, potem ko so oblasti v nedeljo zaradi naraščajočega števila primerov okužb odredile delo od doma in zaprtje vseh nenujnih podjetij.

Kitajska se namreč trenutno bori z novim izbruhom okužb s koronavirusom, pri čemer so v Pekingu v zadnjih tednih poročali o več sto okužbah, danes pa naj bi uradno potrdili 49 novih okužb. To razmeroma majhno število okužb je bilo dovolj, da so v političnem središču države odredili omejitve gibanja.

Bojijo se šanghajskega scenarija

Prebivalci Pekinga se bojijo, da se bodo kmalu znašli v primežu podobnih drakonskih ukrepov, zaradi kakršnih je večina od 25 milijonov prebivalcev mesta Šanghaj že več tednov ujeta doma.

Šanghajski uradniki so sicer sporočili, da mesto na vzhodu države zmaguje v boju proti najhujšemu izbruhu covid-19 na Kitajskem od začetka pandemije.

Completely fenced in compound down my road in #Beijing. An increasingly common sight here. A sign of things to come. pic.twitter.com/UtZh4NynVk — Leo Lord-Jones (@leolordjones) May 9, 2022

Vendar se je zaprtje Šanghaja vseeno okrepilo, saj so oblasti odredile večdnevno policijsko uro za prebivalce določenih sosesk, čeprav se je dnevno število primerov zmanjšalo na nekaj tisoč. To pa je povzročilo ogorčenje in redke proteste v državi, ki je še vedno zavezana strategiji ničelne tolerance do covid-19.

Na spletu se je razširila jeza zaradi domnevnih napak pri strategiji nadzora virusa, mešanih sporočil oblasti in trde roke šanghajskih uradnikov, ki so ljudi z negativnimi testi spravili v državno karanteno in povzročili pomanjkanje hrane v nekaterih soseskah.

Oblasti pa so medtem potrdile pristnost videoposnetka, ki je konec tedna zaokrožil po družbenih medijih, na katerem so se prebivalci mesta Zhuanqiao zaradi pomanjkanja hrane spopadli z zdravstvenimi organi. "Policija je takoj, ko je bilo mogoče, ukrepala, da bi protestnike prepričala, naj se razidejo in umirijo razmere," je v nedeljo sporočila odzivna skupina covid-19 mesta Zhuanqiao.