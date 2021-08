Strašljivi posnetki: ognjeni zublji zajeli stolpnico v Milanu

Danes popoldne je zagorelo v 15-nadstropnem stanovanjskem bloku v južnem predmestju Milana. Po poročanju italijanskih medijev so se gasilci trudili evakuirati stanovalce, medtem ko so ognjeni zublji goltali zgradbo.

"Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali mrtvih," je za časopis Corriere della Sera povedal župan Milana Giuseppe Sala, "gasilci se prebijajo od stanovanja do stanovanja, da bi preverili, ali je kdo še ujet v zgradbi. Upamo, da so vsi stanovalci na varnem, toda dokler ne preverimo vseh enot, ne moremo biti prepričani."

Po pričevanju očividcev se je ogenj izjemno hitro širil po pročelju zgradbe. "Zagotavljali so nam, da so plošče, ki so sestavljale fasado, ognjevzdržne, a so gorele in se talile, kot bi bile maslo," je ena od evakuiranih stanovalk povedala za italijansko tiskovno agencijo Ansa.

Kaj je sprožilo požar, še ni znano.