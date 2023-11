Stoltenberg v Beogradu pozval k nadaljevanju dialoga s Prištino

Kot v ponedeljek po pogovorih s kosovsko predsednico Vjoso Osmani v Prištini je Stoltenberg tudi danes na novinarski konferenci z Vučićem v Beogradu podprl vzpostavitev skupnosti občin s srbsko večino na Kosovu. "To bi bil ključ za normalizacijo odnosov. Pozivam Beograd in Prištino, da se angažirata v dialogu pod okriljem EU, to je edina pot k trajnemu miru in stabilnosti," je dejal po poročanju portala Slobodna Evropa.

Povedal je, da sta govorila tudi o napetostih na severu Kosova in o pomenu misije sil Nata Kfor, ki tam skrbi za varnost. Poudaril je, da so bili vojaki Nata na severu Kosova napadeni tako v nemirih maja v Zvečanu kot septembra med nemiri in napadi v Banjski ter da je odgovorne treba identificirati in jih postaviti pred sodišče, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V napadu na sile Kfor v Zvečanu je bilo ranjenih 93 pripadnikov sil Nata, v Banjski pa je bil 24. septembra v oboroženem napadu na kosovsko policijo ubit kosovski policist in kasneje še trije srbski napadalci. Po teh incidentih je Nato na Kosovu namestil tisoč dodatnih vojakov in organiziral dodatne patrulje na severu države.

Vučič: Imamo drugačen pogled

Vučić je ponovil, da bodo odgovorni za nasilje in spopade v Banjski odgovarjali v skladu s srbskimi zakoni. Znova je obtožil kosovske oblasti pod vodstvom premierja Albina Kurtija za ozračje nezaupanja na Kosovu in nasilje nad Srbi, zaradi katerega je v zadnjem letu po njegovih besedah s severa Kosova odšlo 13 odstotkov Srbov. Dodal je, da razume zahteve Nata in Zahoda, da pa ima Beograd drugačen pogled na dogajanje na severu Kosova kot Nato.

Stoltenberg je poudaril, da Nato računa "na obe strani, da bosta zmanjšali napetosti in se vzdržali dejanj, ki bi lahko prispevala k naraščanju napetosti". V to smer ne bi šla namestitev srbskih enot blizu meje s Kosovom, je dodal. Glede tega je Vučić zatrdil, da srbska vojska "ni nikoli prekoračila svojih pooblastil".

Stoltenberg je še omenil "odlično sodelovanje" med Natom in Srbijo v okviru programa Partnerstvo za mir in dodal, da sta z Vučićem govorila o ponovni pripravi skupnih vojaških vaj, v katerih Srbija ne sodeluje po začetku ruske agresije na Ukrajino februarja lani. Poudaril je, da skupne vojaške vaje ne pomenijo kršitve nevtralnosti Srbije. "Beograd je jasno povedal, da potrjuje svojo nevtralnost, ki jo popolnoma spoštujemo," je dodal.

Vučić je povedal, da bo srbski vladi predlagal, da preuči možnost ponovnega sodelovanja v skupnih vojaških vajah "z Natom in drugimi partnerji". Pozdravil je tudi okrepitev sil Kfor na Kosovu.

Po Srbiji bo Stoltenberg danes obiskal še Severno Makedonijo, članico Nata, kjer se bo srečal z visokimi predstavniki države in nagovoril parlament. V sredo bo turnejo sklenil s srečanjem z voditelji zavezniških držav v regiji.