Stoltenberg zagotovil zavezanost Nata varnosti na Kosovu

Na novinarski konferenci s kosovsko predsednico Vjoso Osmani je omenjene napade obsodil kot nesprejemljive in poudaril, da bo Nato "storil vse, kar je potrebno za ohranitev varnosti in svobode gibanja vseh prebivalcev Kosova", so sporočili iz Nata.

Ker so po oceni Jensa Stoltenberga ti resni primeri nasilja na severu Kosova z večinskim srbskim prebivalstvom znak, da bi se na Zahodni Balkan lahko vrnili konflikti, je Nato svojo prisotnost na Kosovu okrepil s tisoč dodatnimi vojaki, kar je po njegovih besedah "največje povečanje vojske zavezništva v zadnjem desetletju". Organiziral je tudi dodatne patrulje na severu države. S tem želi zavezništvo zagotoviti, da bodo sile Kfor še naprej izpolnjevale mandat ZN, je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Po poročanju agencije Reuters je še dejal, da Nato preučuje "ali bi bilo potrebno trajno povečati sile Kfor", da nasilje ne bi ušlo izpod nadzora in povzročilo novega nasilnega konflikta na Kosovu ali v širši regiji.

Opozoril je, da so za preiskavo nasilja v Banjski, kjer je bil v oboroženem napadu na kosovsko policijo septembra ubit kosovski policist, kasneje pa še trije srbski napadalci, pristojni kosovska policija in Eulex. Napovedal je, da bo o tem govoril tudi v torek v Srbiji. "V vsakem primeru pa pričakujemo, da bodo odgovorni odgovarjali pred sodišči," je dejal.

Stoltenberg pozdravil dialog med Beogradom in Prištino

Dotaknil se je tudi dialoga o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, ki poteka pod okriljem EU. Poudaril je, da morata obe strani v njem sodelovati resno in v dobri veri. Dialog je podprl in pozdravil zadnje predloge za ustanovitev skupnosti občin s srbsko večino na Kosovu, rekoč, da bi bil to ključen korak k normalizaciji odnosov med stranema ter k trajnemu miru in blaginji v regiji.

Predsednica Kosova Osmani se je na novinarski konferenci zahvalila za zavezanost Kforja miru in stabilnosti na Kosovu, za kar si Srbija po njenih besedah ne prizadeva, in poudarila, da do obiska Stoltenberga prihaja v zelo občutljivem in zahtevnem času za varnost na celotnem Zahodnem Balkanu. Ocenila je, da je treba obravnavati odgovornost Srbije za napad v Banjski 24. septembra, kot tudi na Kfor v maju, saj so ju izvedli isti ljudje. "Kosovo in Nato sta na eni strani, teroristi pa na drugi," je dejala po poročanju portala Kosovo online.

Kot strateški cilj Kosova je izpostavila članstvo v Natu.

Generalni sekretar je na Kosovu obiskal tudi sedež Kforja, kjer se je srečal z njegovim poveljnikom, generalmajorjem Özkanom Ulutasom in nagovoril vojake ter se jim zahvalil za stabilnost, ki jo njihova prisotnost prinaša Zahodnemu Balkanu, so še sporočili iz Nata.

Stoltenberg se je na Kosovu mudil v okviru turneje, ki jo je v nedeljo začel v Bosni in Hercegovini, v torek pa jo bo nadaljeval v Srbiji in Severni Makedoniji. V sredo pa se bo udeležil srečanja z voditelji zavezniških držav v regiji, med drugim so na srečanje vabljeni slovenski premier Robert Golob, hrvaški predsednik Zoran Milanović in premier Črne gore Milojko Spajić.