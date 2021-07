Število mrtvih po zrušenju stavbe v Miamiju naraslo na 90, med žrtvami trije otroci #video

V nedeljo se je od dela poslovila reševalna ekipa iz Izraela, delo pa nadaljujejo lokalne ekipe, ekipe iz drugih delov ZDA in Mehike. Policija okrožja Miami Dade je v nedeljo sporočila, da so med zadnjimi potrjenimi smrtnimi žrtvami tudi trije otroci.

Doslej so odstranili 6,4 milijona kilogramov ruševin, poveljnik gasilcev Miami Dade Alan Cominsky pa ni mogel zagotoviti, kdaj bodo končali z delom, ker je težko napovedati, kdaj bodo našli zadnjo žrtev. Menil je, da bodo dela končana v dveh do treh tednih.

Prebivalci Surfsida so v soboto zvečer pripravili pohod v podporo reševalcem, ki so prišli tudi iz Izraela in Mehike. Zgradba se je sama od sebe deloma podrla 24. junija sredi noči, kasneje so nadzorovano porušili še preostanek poslopja.