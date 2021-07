Po zrušenju stavbe bodo žrtve iskali naprej, doslej 24 mrtvih, 121 jih še pogrešajo #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Miamiju na Floridi so sinoči z razstrelivom nadzorovano porušili preostanek stanovanjske stavbe, ki se je delno porušila pred desetimi dnevi. Doslej so v ruševinah našli 24 trupel, 121 ljudi uradno še vedno pogrešajo.

Zrušenje preostanka stavbe so sicer načrtovali kasneje, a so se ga zaradi varnostnih razlogov odločili izvesti prej, ker se območju približuje tropska nevihta Elsa. Ta naj bi zahodno obalo Floride dosegla jutri.

Videoposnetki prikazujejo, kako se je po eksploziji porušil preostali del 12-nadstropne stolpnice Champlain Towers South v predelu Surfside v Miamiju. Prebivalce soseske so v nedeljo prosili, naj pred nadzorovano eksplozijo in porušenjem stavbe ostanejo v svojih domovih ter imajo vrata in okna zaprta.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Stanovanjski kompleks z okoli 130 stanovanjskimi enotami se je iz še vedno nejasnih razlogov zrušil 24. junija. Še vedno pogrešajo 121 ljudi, čeprav ni jasno, koliko jih je bilo v času nesreče dejansko v stavbi.