Starši, če je vaš otrok takšen, ga boste mogoče kmalu obiskovali v zaporu

Univerza v finskem Turkuju je leta 2006 razvila program za preprečevanje medvrstniškega nasilja, ki je že kmalu po uvedbi v finskih šolah pokazal spodbudne rezultate. Kako pomembno je preprečevanje nasilja pri otrocih, je pokazala tudi lani zaključena raziskava omenjene univerze, ki je ugotovila, da imajo dečki in deklice, stari osem in devet let, ki so nasilni do svojih vrstnikov, do 31. leta starosti večjo možnost za storitev nasilnega kaznivega dejanja kot njihovi nenasilni vrstniki.

Program, poimenovan KiVa, kar je okrajšava za "kiusaamista vastaan" oziroma po slovensko "proti nasilju", so najprej uvedli na 200 šolah, od leta 2016 pa gre za nacionalni projekt, ki mu sledijo v več kot 2.300 izobraževalnih ustanovah.

Ključni elementi programa so:

- preprečevanje nasilja s pomočjo predavanj in računalniških igric − tovrstne akcije so namenjene vsem otrokom,

- intervencije, usmerjene v otroke, ki so nasilni ali so žrtve nasilja, pri čemer je cilj otrokom in šolam zagotoviti rešitve za prekinitev nasilja in

- opazovanje dogajanja s pomočjo spletnih anket za učence in učitelje ter iskanje novih rešitev na podlagi pridobljenih rezultatov.

Velik pomen sodelovanja med šolami in starši

KiVa učiteljem zagotavlja vrsto različnih navodil za soočanje z medvrstniškim nadlegovanjem in nasiljem, izvedbo pogovorov z žrtvami in storilci ter za sodelovanje s starši.

Del programa so tudi navodila za starše, saj se zavedajo pomena sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in skrbniki pri preprečevanju nasilja.



Kaj svetujejo otrokom, žrtvam medvrstniškega nasilja?

Ustvarjalci programa KiVa žrtvam nasilja svetujejo:

1. Povejte nekomu, ki mu zaupate. Lahko je to prijatelj, sošolec, učitelj ali starš. Dolžnost odraslih je, da pomagajo.

2. V svojem razredu poiščite prijatelja ali prijateljico, ki vam lahko pomaga. Če vam je nerodno povedati učitelju ali učiteljici, lahko prosite prijatelja, da to storita skupaj.

3. Bodite odločni. Nasilnežu s svojim celotnim telesom sporočite, da ne boste prenašali slabega ravnanja. Stojte pokončno, poglejte nasilnežu v oči in mu jasno povejte, da se počutite slabo in naj takoj preneha s svojim početjem. Če je mogoče, se lahko pretvarjate, da vam je vseeno za njegovo početje, in odidete stran ter za dogajanje poveste nekomu od odraslih.

Nasilne situacije se sicer med seboj razlikujejo, zato ne obstaja ena sama prava rešitev, a kot najpomembnejše vseeno izpostavljajo, da žrtve o nasilju, ki ga doživljajo, nekoga obvestijo in da tega ne držijo zase.

Sošolci naj se postavijo na stran žrtve

V programu dajejo poudarek tudi na reakciji otrok, ki so priča nasilnemu obnašanju. Ti se namreč pogosto bojijo, da bi tudi sami postali tarče nasilnežev, zato ne stopijo v bran žrtvam, čeprav so študije pokazale, da otroci, ki se postavijo v bran žrtvam nasilja, niso v nič večji meri izpostavljeni nasilju in so v daljšem časovnem obdobju celo redkeje prepoznani kot žrtve.

Pri otrocih zato poskušajo dvigniti občutek odgovornosti, da se postavijo za žrtve, in jim pokazati, da lahko s svojo reakcijo učinkovito ustavijo nasilneže.

Program v številnih šolah po vsem svetu. V slovenskih ga ni.

Učinkovitost programa so potrdili v več različnih znanstvenih študijah, je zapisano na njihovi spletni strani. Med drugim so zaznali zmanjšanje vseh oblik nadlegovanja, boljše počutje učencev v šoli, izboljšan učni uspeh, večjo motivacijo za delo in manj anksioznosti. Med učenci, ki so bili žrtve medvrstniškega nasilja in nadlegovanja, jih je 98 odstotkov poročalo o izboljšanju položaja.

Dobre rezultate je program prinesel tudi drugih šolah po svetu, ki so ga implementirane. Med drugim so Finci program izvozili v več evropskih držav, kot tudi na Novo Zelandijo in v Južnoafriško republiko. V Sloveniji za zdaj tega programa nimamo.