Srhljive besede ženske, ki ji pravijo Putinov zvočnik

65. dan vojne v Ukrajini. Margarita Simonjan, urednica osrednjih ruskih medijev RT in Sputnik, ki imata zaledje v Kremlju, meni, da bi moral ruski predsednik Vladimir Putin uporabiti jedrsko orožje in Ukrajino zravnati s tlemi. Simonjanova je ta teden sicer napovedovala, da bo Rusija sprožila jedrsko vojno in da bodo vsi Rusi, ki bodo v njej umrli, odšli v nebesa.