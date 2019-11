Središče Zagreba bo preplavilo 20 tisoč učiteljev

Hrvaški sindikati izobraževanja že dober mesec vodijo stavko v osnovnih in srednjih šolah, ki je do začetka preteklega tedna potekala krožno v različnih županijah. Od ponedeljka dalje pa so učitelji stavkali v vseh hrvaških osnovnih in srednjih šolah. Danes bodo svoje zahteve izrazili na protestu v središču Zagreba. Kot so napovedali, bodo vztrajali, dokler hrvaška vlada ne bo izpolnila zahteve po zvišanju koeficientov za izračun njihovih plač.

Šolnike podpira tudi 55 sindikatov iz drugih panog, med drugim sindikati pomorcev, policistov, gozdarjev, cestnih in železniških delavcev in drugih.