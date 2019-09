Srbski predsednik prvič omenil možnost priznanja Kosova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Beogradu pred srbsko javnostjo prvič spregovoril o mogočem priznanju Kosova. "Brez kompromisne rešitve (med Beogradom in Prištino) ne moremo priznati neodvisnosti Kosova," je dejal na novinarski konferenci po srečanju z ameriškima senatorjema Ronom Johnsonom in Chrisom Murphyjem.

"Srbija se lahko o vsem pogovarja, samo če se bo našla kompromisna rešitev," je dodal Vučić po pisanju srbskih medijev.

Johnson in Murphy sta v Beogradu tako kot že pred tem na obisku v Prištini poudarila, da so v procesu dialoga nujni kompromisi in žrtvovanje na obeh straneh. Potencialne prednosti pa bodo za obe strani večje od tistega, kar bi morda izgubili med pogajanji, sta dodala.

Uradno stališče Beograda je sicer, da ne bo nikoli priznal enostranske razglasitve neodvisnosti Kosova leta 2008.