"Ali ne bi smela biti mlada, pametna in lepa?" se je spraševal Mladen Šarčević, srbski minister za izobraževanje, potem ko so bili glede Aleksandre Pavlović, učiteljice likovnega pouka, zapisani neprimerni komentarji.

Zmotil jih je njen nastop

Medtem ko v Sloveniji šolski pouk poteka na daljavo, imajo v Srbiji malce drugačen pristop. Na tamkajšnji nacionalni televiziji (RTS) učitelji poučujejo prek televizijskih zaslonov. Kljub dobrim namenom in trudu so vseeno nekateri tarča neprimernih komentarjev. Tokrat ni bilo prvič, da so bili nedolžni učitelji tarča posmeha. Še največ prahu je dvignila Aleksandra Pavlovič, učiteljica likovnega pouka.

Nekateri so učiteljici Aleksandri zamerili njen videz. Očitali so ji, da je precej provokativen in da spominja na vse prej kot na učiteljico šolskega pouka.

Na spletu se je pojavilo kar nekaj neprimernih komentarjev: "Učiteljica likovnega pouka na RTS, moja učiteljica v osnovni šoli pa je tepla moža in smrdela po alkoholu." "Prosim vas, to ne more biti naključje." "Ali se vi šalite?"

Srbski minister: Ljudi cenim zaradi njihovega dela

Na neprimerne komentarje se je odzval tudi Mladen Šarčević, srbski minister za izobraževanje, in poudaril, da ni nič narobe, če je človek lep in urejen. "Vzgojen sem tako, da ljudi cenim zaradi njihovega dela, ne zaradi spola in prepričanja. Če ljudje dajejo negativne komentarje in imajo sami otroke, to ni dobro. Ali ne bi smela biti mlada, pametna in lepa?" se je spraševal srbski minister in pozval k temu, da se oglasi tudi Brankica Janković, ki skrbi za varstvo enakopravnosti.

Takšne izjave so nedopustne

Ta je dejala, da so kakršnekoli seksistične in žaljive izjave nedopustne. Ne glede na to, ali gre za ženske, ki so na javnih položajih, zdravnice, novinarke, učiteljice … "To je še eden izmed številnih primerov, ko so žensko žalili zaradi njenega videza, ne glede na njeno znanje in sposobnosti. To je oblika diskriminacije," je izjavila Jankovićeva.

Mlada učiteljica pa ni bila edina tarča neprimernih komentarjev. Že pred njo je bila pod udarom kritik profesorica Darija Kisić Tepavčević, ki je ena od ključnih ljudi v kriznem štabu v boju proti koronavirusu. Tudi njo so jo ocenjevali po njenem videzu. Prav tako so kritizirali učitelja športne vzgoje, ki prek televizijskih zaslonov vodi vadbe, poroča srbski Kurir.