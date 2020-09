Spet več okužb na Hrvaškem, v Črni gori 290 novih primerov

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob 5.351 testih potrdili 232 okužb z novim koronavirusom, štirje bolniki pa so umrli, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Današnje število novih okužb je najvišje od začetka tedna. Okužbo so potrdili tudi pri 28 oskrbovancih doma za starejše v Delnicah. V Črni gori, ki ima najslabšo epidemiološko sliko na Balkanu, pa so potrdili 290 novih okužb.

Na Hrvaškem gre za novo povečanje dnevnega števila okužb, potem ko so v ponedeljek poročali o 70 okužbah, v torek o 144, v sredo pa o 204. Glede na dnevna poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah največ novih okužb znova v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer so zabeležili 41 primerov.

Več kot 15.500 okužb

Iz Primorsko-goranske županije so poročali o 36 novih primerih, od tega pri 28 oskrbovancih doma za starejše v Delnicah. Iz Istrske županije so poročali o dveh okužbah, piše STA. Na Hrvaškem je trenutno 1.200 aktivnih okužb. V bolnišnicah se zdravi 266 bolnikov, med njimi jih je 24 priključenih na ventilatorje, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

V Črni gori, kjer živi okoli 622 tisoč ljudi, so potrdili 290 novih okužb. Foto: Getty Images

Od 25. februarja, ko so v državi zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 15.572 ljudeh. Zaradi bolezni covid-19 jih je doslej umrlo 261. Okrevalo je 14.111 ljudi. Doslej so izvedli skupno nekaj več kot 279 tisoč testov, je še sporočil hrvaški nacionalni štab.

V Črni gori kar 290 novih primerov

V Črni gori so medtem v preteklem dnevu potrdili 290 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Država, kjer živi okoli 622 tisoč ljudi, ima trenutno najslabšo epidemiološko sliko v regiji. V črnogorskih laboratorijih so v preteklem dnevu opravili 862 testov, kar tretjino jih je bilo pozitivnih. Zaradi covida-19, ki ga povzroča novi koronavirus, je umrlo še pet bolnikov, od začetka izbruha pa 151. V državi imajo trenutno 3549 aktivnih primerov okužbe, od začetka izbruha pa so potrdili skupaj 9.428 primerov.

V BiH 235 okužb

V BiH so v preteklih 24 urah potrdili 235 novih okužb, zaradi novega koronavirusa je umrlo šest bolnikov. Po najnovejših podatkih se epidemiološke razmere v Sarajevu umirjajo. V preteklem dnevu so tam zabeležili osem novih primerov, kar je najmanj od začetka julija, ko se je virus znova razbohotil. Ob nekaj več kot dva tisoč opravljenih testih so v Federaciji BiH potrdili 154 novih primerov, v Republiki srbski pa 81, poroča STA.