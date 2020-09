Del Slovenije na nemškem seznamu tveganih držav

Nemčija je včeraj zvečer na seznam tveganih območij dodala tudi Primorsko-notranjsko statistično regijo v Sloveniji. To pomeni, da država potovanja v te predele odsvetuje, tisti, ki se vračajo, pa se morajo 48 ur pred ali po vstopu v državo testirati in do rezultata ostati v karanteni, je danes odločitev povzel Radio Slovenija.

Nemčija območja na seznam tveganih območij določa na osnovi dveh kriterijev: prvi je, če število okuženih na to tisoč rebivalcev v zadnjih sedmih dneh preseže 50, drugi del pa je ocena zunanjega ministrstva. Poleg dela Slovenije je Nemčija na osveženi seznam dodala tudi dele Danske, Portugalske in Irske, ter še nekatere dele Francije, Hrvaške, Avstrije, Češke in Madžarske. Državljanom odsvetujejo potovanja na ta območja, v primeru rezervacij pa so upravičeni do povrnitve kupnine, je še poročal radio.

Največ okužb pretekli četrtek: 137

Največ primerov okužbe smo od začetka epidemije marca letos potrdili prejšnji četrtek, ko je bilo opravljenih 3.557 testov, okužbo pa so potrdili pri 137 ljudeh. Včeraj so okužbo potrdili pri 136 ljudeh, v ponedeljek pri 88, v nedeljo pri 50, v soboto pa pri 111.

Drugi val je prišel hitreje, kot so pričakovali

Stanje z okužbami je včeraj komentirala tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović. Kot je dejala, je drugi val okužb prišel sorazmerno hitro, predvsem zaradi povečanega druženja ljudi v zaprtih prostorih. Višje število okuženih so strokovnjaki pričakovali šele novembra ali decembra. Ob tem je poudarila tudi pomen testiranja. "Želimo, da so testirani vsi, ki imajo znake in simptome, ki lahko spominjajo na covid-19."

Skrbi jih število ljudi, ki morajo v bolnišnico

Kot je še dodala Beovićeva, jih skrbi naraščanje obolelih za boleznijo covid-19, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Po njenem mnenju številke pozitivnih primerov ne pomenijo dosti, dokler gre za ljudi, pri katerih gre za blago okužbo. "Tisto, kar nam brez dvoma govori o tem, da je breme bolezni v Sloveniji trenutno veliko in da narašča, pa je naraščanje sprejemov v bolnišnice in v bolnišnicah na oddelke za intenzivno zdravljenje," je poudarila. Napovedi za naprej, ki jih je predstavila, kažejo, da bo sredi oktobra število hospitaliziranih od 250 do 270, morda celo 300 oseb.