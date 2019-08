Španski nevladniki pozivajo EU, naj se dogovori o prevzemu 121 prebežnikov

"Te ljudi moramo izkrcati tu. Italija, Malta ali Evropska unija morajo najti rešitev, ker se trenutno krši pravice teh ljudi," je dejal ustanovitelj španske humanitarne organizacije Oscar Camps.

EU pozivajo, naj se dogovori o prevzemu 121 prebežnikov

Po njegovem mnenju bi bilo dobro, če bi dosegli podoben dogovor, kot so ga za ladjo Alan Kurdi nemške nevladne organizacije Sea-Eye. "Da se sklene dogovor, tako da sedem ali osem držav uskladi distribucijo ljudi, ki so bili rešeni na morju," je dodal Camps.

Ladja Open Arms je trenutno okoli 50 kilometrov jugovzhodno od italijanskega otoka Lampedusa. Na krovu je 121 ljudi, ki so jih prejšnji teden rešili z dveh ladij pred obalo Libije. Camps je med drugim dejal, da je Malta prezrla njihovo prošnjo za odobritev vplutja ladje v pristanišče in izkrcanje prebežnikov, Italija pa je dovolila le izkrcanje dveh nosečnic in sestre ene od njih.

Na krovu tudi dva dojenčka in mladoletniki

Na krovu ostaja 121 ljudi, med njimi dva dojenčka in 30 mladoletnikov, ki potrebujejo zdravstveno in psihološko pomoč, je opozoril Camps: "To so žrtve nasilja, mučenj, posilstev in vseh možnih grozot, ki se dogajajo v nezakonitih taboriščih v Libiji."

V zadnjem času se pogosto dogaja, da ostanejo ladje nevladnih organizacij ujete na odprtem morju in čakajo na dogovor članic EU, da bodo sprejele rešene prebežnike. Nazadnje je bilo tako z ladjo Alan Kurdi, ko je Malta v nedeljo dovolila izkrcanje 40 ljudi, ki so bili več dni ujeti na ladji. Italija prebežnikom ni dovolila izkrcanja na njihovem ozemlju, za njihovo razporeditev pa se je nato dogovorilo več držav članic EU. Nihče od prebežnikov ne bo ostal na Malti.