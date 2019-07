Sosedje na Kitajskem rešili triletnega dečka, ki je padel s šestega nadstropja #video

Po spletu je zaokrožil zgornji posnetek, ki prikazuje padec 3-letnega dečka po tem, ko se poskuša daljši čas oprijeti za rob balkona.

Sreča v nesreči

Da deček visi z balkona, so na srečo opazili sosedje, ki so nemudoma stopili v reševalno akcijo. Skupina ljudi je naredila krog in razprostrla odejo, na katero je po padcu pristal deček.

"Pogledal sem gor in videl otroka viseti. Takoj sem pomislil, kako ga rešiti oziroma ujeti," je po poročanju portala Itv dejal Zhu Yanhui, sicer delavec lokalnega nepremičninskega podjetja.

"Pomsilil sem, da bi stekel na kraj in ga poskušati ujeti z golimi rokami, a vem, da to ne bi delovalo," je še pojasnil.

Odeja je dečku rešila življenje in ne samo to - fantek jih je odnesel brez poškodb. Po padcu so ga sicer odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je z njim vse v redu.