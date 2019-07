Ker je gledal drugo žensko, ga je napadla s prenosnim računalnikom #video

"Utihni, prekleto," se je zadrla besna potnica, ko je videla, da njen partner opazuje drugo žensko. "Gledaš druge ženske? Je*** se," je nato dejala in nadaljevala niz sočnih kletvic, da so morale posredovati tudi stevardese. Te so jo potem želele presesti, a se razjarjena potnica ni pustila, zato je s sedeža vstal moški, kar je sprožilo še burnejši odziv.

Potniki tiho opazovali dogajanje

"Pojdi stran, napadaš me," je mogoče slišati moškega na posnetku. Ko se je poskušal premakniti na drugi sedež, je dekle vstalo in se zapodilo za njim. Videti je, da je nato potnica z vso močjo, ki jo je premogla, udarila moškega s prenosnim računalnikom.

Potniki, ki so do tega trenutka prepir le nemo opazovali, so začeli kričati, potnica pa se ni dala motiti, saj se je nad moškega spravila še s pestmi.

Kot poroča britanski tabloid The Sun, so žensko nato pospremili z letala in jo obvestili, da jo bodo prijavili policiji zaradi fizičnega napada, za kar ji očitno ni bilo mar. Čeprav so o dogodku obvestili policijo iz Miamija, jezne potnice in njenega partnerja še niso izsledili.